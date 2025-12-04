IA revela como os Mamonas Assassinas estariam na faixa dos 50 anos

Esta é uma das últimas imagens da banda, pois é do show dos Mamonas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que lotou com fãs. Dali eles partiram para a viagem que terminaria em tragédia: a queda do avião em 2/3/1996 na Serra da Cantareira, no norte de São Paulo. Foto: Reprodução TV Globo