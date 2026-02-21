Nova comédia de Miguel Falabella no teatro fará reflexão sobre impactos da IA

A nova comédia de Miguel Falabella para o teatro, Amanhã, levará aos palcos uma reflexão atualíssima: criatividade, dependência tecnológica e o impacto das inovações digitais, sobretudo a inteligência artificial, nas relações humanas.

O texto de Falabella foi escrito sob medida para as atrizes Alessandra Maestrini e Denise Stoklos (foto abaixo).

O espetáculo dirigido pelo ator, diretor e dramaturgo vai contar a história de Maia Novaes, uma escritora de telenovelas que, após um período de baixa inspiração e longe dos holofotes, encontra em uma inteligência artificial um caminho para retomar o sucesso.

A parceria começa vantajosa, mas se torna problemática à escritora quando a ferramenta tecnológica passa a invadir outros aspectos da sua vida. Maestrini vai interpretar Maia e Stoklos fará o papel da IA.

Os planos para a peça incluem três meses em cartaz em São Paulo, dois meses no Rio de Janeiro e passagens por cidades como Campinas (SP), Santos (SP), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP) e Pato Branco (PR).

Amanhã teve captação de recursos autorizada pelo Ministério da Cultura.