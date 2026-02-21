Assine
ARTES GRÁFICAS

Editora Faísca anuncia para maio o Festival de Publicações Experimentais

Prazo de inscrições vai 1º de março. A partir deste sábado (21/2), ateliês gratuitos do projeto Gráfica Itinerante serão realizados em BH e Sabará

Repórter
21/02/2026 02:00

Zines da Editora Faísca, que comemora seus 10 anos, em maio, com festival no Mercado Novo
Zines da Editora Faísca, que comemora seus 10 anos, em maio, com festival no Mercado Novo crédito: Jão/divulgação

Como prévia do Festival de Publicações Experimentais, que vai comemorar os 10 anos da editora Faísca entre 15 e 17 de maio, no Mercado Novo, o projeto Gráfica Itinerante oferece ateliês em BH e Sabará até o próximo sábado (28/2).

A convocatória on-line para o festival ficará aberta até 1º de março. O evento é voltado para livros de artista, zines e cartazes com as linguagens de artes gráficas, desenho, fotografia, quadrinhos experimentais e poesia visual, contemplando artistas, designers, fotógrafos, microeditoras e produtores de publicações experimentais. Inscrições gratuitas em https://forms.gle/dV6Ccs5WvxHCxpPR8.


O ateliê “Páginas emergentes e narrativas adesivas” será realizado neste sábado (21/2), das 10h às 17h, no Centro Cultural Venda Nova. Na terça-feira (24/2), será a vez de “Scanner: Cópia e imagem líquida”, das 10h às 17h, na Usina de Cultura, no Bairro Ipiranga); quarta e quinta (25 e 26/2), das 14h às 17h, o ateliê “Exames de imagem e a ressonância das cores” vai das 14h às 17h, no Centro Cultural Pampulha.

Na sexta (27/2), das 13h às 19h, o ateliê “Paisagem: Fonte e o molde da interferência” ocorrerá no Centro Cultural Urucuia, no Bairro Pongelupe/Barreiro); e no sábado que vem (28/2), a atividade “Manuseio tectônico e terremoto editorial” vai das 10h às 17h, no Solar do Padre Correia (Rua Dom Pedro II, 200, Sabará).

Informações e inscrições sobre os ateliês em https://forms.gle/xLLGD5TgDVKPHnur8.

