Editora Faísca anuncia para maio o Festival de Publicações Experimentais
Prazo de inscrições vai 1º de março. A partir deste sábado (21/2), ateliês gratuitos do projeto Gráfica Itinerante serão realizados em BH e Sabará
Como prévia do Festival de Publicações Experimentais, que vai comemorar os 10 anos da editora Faísca entre 15 e 17 de maio, no Mercado Novo, o projeto Gráfica Itinerante oferece ateliês em BH e Sabará até o próximo sábado (28/2).
A convocatória on-line para o festival ficará aberta até 1º de março. O evento é voltado para livros de artista, zines e cartazes com as linguagens de artes gráficas, desenho, fotografia, quadrinhos experimentais e poesia visual, contemplando artistas, designers, fotógrafos, microeditoras e produtores de publicações experimentais. Inscrições gratuitas em https://forms.gle/dV6Ccs5WvxHCxpPR8.
O ateliê “Páginas emergentes e narrativas adesivas” será realizado neste sábado (21/2), das 10h às 17h, no Centro Cultural Venda Nova. Na terça-feira (24/2), será a vez de “Scanner: Cópia e imagem líquida”, das 10h às 17h, na Usina de Cultura, no Bairro Ipiranga); quarta e quinta (25 e 26/2), das 14h às 17h, o ateliê “Exames de imagem e a ressonância das cores” vai das 14h às 17h, no Centro Cultural Pampulha.
Na sexta (27/2), das 13h às 19h, o ateliê “Paisagem: Fonte e o molde da interferência” ocorrerá no Centro Cultural Urucuia, no Bairro Pongelupe/Barreiro); e no sábado que vem (28/2), a atividade “Manuseio tectônico e terremoto editorial” vai das 10h às 17h, no Solar do Padre Correia (Rua Dom Pedro II, 200, Sabará).
Informações e inscrições sobre os ateliês em https://forms.gle/xLLGD5TgDVKPHnur8.