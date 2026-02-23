Rush em BH: valor do ingresso VIP choca e custa o mesmo que carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Assistir ao show da banda Rush em Belo Horizonte pode custar o preço de um carro popular. A apresentação, marcada para 1º de fevereiro de 2027 no Estádio Mineirão, oferece um pacote VIP que chega a R$ 14.005, valor que abre um leque de possibilidades de consumo para além da música. Os preços estão no site Eventim, que faz a venda dos ingressos.

Com essa quantia, é possível adquirir desde veículos a itens de luxo e tecnologia de ponta. A experiência exclusiva para ver a banda canadense, chamada “Limelight Hot Seat VIP Experience”, inclui um encontro com os músicos Geddy Lee e Alex Lifeson, tour pelos bastidores e acesso a um lounge exclusivo, ingresso para o show na cadeira inferior, sessão de autógrafos, comidas, bebidas, produtos oficiais da banda e Check-in VIP.

O show faz parte da turnê “Fifty Something South American Tour”, que celebra os 50 anos de carreira do grupo e também passará por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os ingressos mais acessíveis para a apresentação em BH custam R$ 222,50 (meia-entrada).

O que dá para comprar com R$ 14 mil?

O valor do ingresso mais caro do show do Rush permite comprar um carro usado em bom estado, como modelos populares do Chevrolet Celta, Volkswagen Gol ou Peugeot 206 de anos anteriores. Para quem prefere duas rodas, o montante cobre a compra de motocicletas 0km, como a Honda Pop 110i ou a Shineray Jet 125 SS.

No campo da tecnologia, o valor é suficiente para adquirir celulares de última geração, como os modelos mais recentes do iPhone Pro Max ou do Samsung Galaxy S Ultra, ainda com troco. Um MacBook Air novo com processador avançado também se encaixa nesse orçamento.

Artigos de luxo são outra opção. É possível comprar joias da Tiffany & Co., como colares de ouro, pulseiras com pérolas e diamantes ou até mesmo um anel de noivado da grife. Bolsas de marcas como a Prada também entram na lista de compras possíveis.

O investimento pode ser direcionado ainda para o bem-estar e a estética. Um procedimento completo de harmonização facial, por exemplo, pode ter um custo similar, dependendo dos materiais utilizados e do profissional escolhido.

Para os amantes de cuidados com a pele, o valor compra uma máscara facial de luxo da La Prairie, a “Platinum Rare Haute-Rejuvenation Mask”, que custa mais de R$ 14 mil.

Mais ingressos

Cadeira Superior Turquesa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Cadeira Superior Roxa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Cadeira Superior Laranja - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior Turquesa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Cadeira Inferior Roxa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Cadeira Inferior Laranja - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

