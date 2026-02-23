Macy Gray cancela turnê no Brasil; cantora ia se apresentar em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma notícia frustrante para os fãs da cantora Macy Gray: a turnê que celebraria seus 25 anos de carreira no Brasil foi cancelada. O anúncio foi realizado pela produtora Backstage Productions Brasil, que confirmou a suspensão de todas as apresentações previstas no país. A artista faria oito shows no país, incluindo uma apresentação em Belo Horizonte, no BeFly Minas, em 7 de março.

Para quem já havia garantido os ingressos, a Ticketmaster, empresa responsável pela venda, informou que o reembolso do valor total, incluindo as taxas de serviço, será feito de forma automática. O processo de devolução do dinheiro já foi iniciado e seguirá regras específicas, dependendo do método de pagamento e do local onde a compra foi efetuada.

Leia Mais

A turnê "Brasil 25th Anniversary Tour" era aguardada por celebrar um marco na trajetória da artista, conhecida mundialmente pelo hit “I try”. O motivo do cancelamento não foi divulgado pela produção do evento.

Entender como receber o dinheiro de volta é a principal dúvida do público agora. O procedimento varia entre compras online e as realizadas presencialmente. Confira abaixo o passo a passo detalhado para cada situação e garanta o seu reembolso.

Como receber o reembolso de ingressos online

Para os fãs que compraram os ingressos pelo site da Ticketmaster, o processo é mais simples e automático. As regras de estorno dependem da forma de pagamento escolhida no momento da compra.

Cartão de crédito: o valor será estornado diretamente na fatura do cartão utilizado. O crédito pode aparecer em até duas faturas subsequentes, a depender da data de fechamento e da política da administradora do seu cartão.

Pix: se a compra foi feita via Pix, o reembolso será creditado na mesma conta bancária de origem em até 10 dias úteis.

E para quem comprou na bilheteria física?

Quem adquiriu as entradas diretamente em um ponto de venda oficial da Ticketmaster precisa seguir orientações um pouco diferentes para reaver o valor pago.

Cartão de crédito ou débito: o estorno seguirá os prazos padrões das operadoras. Para crédito, o prazo é de até duas faturas. No caso do débito, a devolução pode levar até 90 dias para ser concluída na conta corrente.

Débito Mastercard: clientes que usaram essa modalidade precisarão informar seus dados bancários para que a devolução seja processada corretamente.

Dinheiro: para receber o reembolso de compras feitas em espécie, é indispensável comparecer à mesma bilheteria onde a compra foi realizada. É necessário apresentar os ingressos originais para que a devolução seja efetuada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.