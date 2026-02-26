Foo Fighters no Rock in Rio: o provável setlist do show no Brasil

A confirmação do Foo Fighters como uma das principais atrações do Rock in Rio 2026 já movimenta os fãs com a pergunta: quais músicas a banda vai tocar? Embora o festival ainda esteja distante, os shows recentes do grupo oferecem uma base para prever o que esperar na Cidade do Rock.

No entanto, o repertório da banda está prestes a ser atualizado. Além dos grandes sucessos e das faixas do álbum “But here we are” (2023), o conjunto norte-americano lançará um novo disco, intitulado "Your favorite toy", em 24 de abril de 2026. Como a apresentação no Rock in Rio acontece em setembro, é praticamente certo que o setlist inclua canções do próximo trabalho, prometendo uma experiência renovada aos fãs brasileiros.

Os hits que não devem faltar no show

Apesar de o setlist poder sofrer alterações significativas com a estreia das músicas de "Your favorite toy", a estrutura dos shows do Foo Fighters costuma ter uma base sólida de clássicos. A performance geralmente começa com faixas enérgicas para empolgar o público desde o primeiro minuto. Com base em apresentações anteriores, veja a lista de canções com alta probabilidade de compor o espetáculo:

All my life

The pretender

Learn to fly

No son of mine

Rescued

Walk

Times like these

My hero

This is a call

Monkey wrench

Aurora (geralmente dedicada a Taylor Hawkins)

Best of you

Everlong

Além dessas faixas, o grupo costuma incluir surpresas no repertório. Momentos emocionantes, como a tradicional homenagem ao falecido baterista Taylor Hawkins durante a música “Aurora” e a performance contagiante de Dave Grohl são elementos garantidos no espetáculo.

