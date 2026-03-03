Como comprar ingressos para shows sem cair em golpes ou pagar mais caro
A alta demanda por eventos atrai golpistas e cambistas; veja cinco dicas para se proteger na hora de garantir seu lugar no show do seu artista favorito
A alta demanda por grandes shows somada à ação de cambistas e golpistas transformou a experiência de compra em um momento de tensão, com riscos de prejuízos financeiros e grande frustração. Vendas on-line, realizadas por meio de sites falsos e ofertas fraudulentas, intensificam esse problema.
Os golpistas usam táticas cada vez mais sofisticadas, criando páginas que imitam as oficiais ou anunciando ingressos inexistentes em redes sociais. Adotar uma postura de cautela e seguir algumas práticas de segurança se faz necessário para evitar cair nessas armadilhas e pagar preços abusivos.
5 dicas para comprar ingressos com segurança
1. Prefira sempre os canais oficiais
A forma mais segura de comprar ingressos é diretamente nos sites de tiqueteiras oficiais parceiras, como Ticketmaster ou Eventim. Antes de iniciar a busca, verifique no site oficial do artista ou do evento quais são as empresas autorizadas para a venda, digitando o endereço do site diretamente no seu navegador para não ser redirecionado a páginas falsas.
2. Desconfie de ofertas em redes sociais e sites de revenda
Plataformas como OLX, Facebook Marketplace e grupos não oficiais de WhatsApp ou Telegram são palcos para golpes. Vendedores anunciam ingressos e, após receberem o pagamento via Pix, desaparecem sem enviar o bilhete; desconfie de perfis recém-criados ou com pouca atividade. Sites de revenda não autorizados não oferecem garantia de autenticidade e frequentemente praticam preços muito acima do valor original.
3. Entenda os preços dinâmicos
Muitas tiqueteiras utilizam o sistema de preços dinâmicos, que ajusta o valor do ingresso com base na procura em tempo real, ou seja, quanto maior a demanda, maior o preço. Com isso, os valores podem flutuar durante o período de vendas, sem que isso seja necessariamente uma ação de cambistas.
4. Verifique a segurança do site antes de pagar
Antes de inserir qualquer dado pessoal ou financeiro, confira se o site possui um certificado de segurança. A URL deve começar com https://, e um ícone de cadeado fechado deve aparecer ao lado do endereço no navegador; verifique se o domínio está correto.
5. Use o cartão de crédito e guarde os comprovantes
O cartão de crédito oferece um mecanismo de segurança adicional chamado chargeback, que permite contestar a compra e solicitar o estorno do valor caso o ingresso não seja entregue ou se comprove uma fraude. A recuperação do dinheiro em pagamentos via Pix ou boleto é um processo mais complexo; no entanto, independentemente do método, sempre salve comprovantes e e-mails de confirmação da compra.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata