Augusta Barna canta com oito convidadas no Dia Internacional da Mulher
Domingo (8/3), a artista vai receber Luiza Carmo, Amanda Birchal, Lua Zanella, Maimbê, Vitória Pires, Joana Rochael, Luar e Sarah Sampp no Teatro Marília
Sexta-feira (6/3)
Ele está entre nós. Armin van Buuren, eleito o melhor DJ do mundo por cinco vezes pela revista DJ Mag, faz hoje única apresentação no Club 415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá). Na plataforma Sympla, ingressos custam R$ 230 (pista/meia-entrada), R$ 250 (pista/social), R$ 460 (pista/ inteira), R$ 390 (backstage/meia), R$ 410 (backstage social) e R$ 780 (backstage/inteira), com acréscimo de taxas. Também vão se apresentar os DJs Laura van Dam, Scorz e Silvio Soul. A casa abre às 22h.
Sábado (7/3)
Para quem admira o Clube da Esquina, Rodrigo e Marilton Borges, sobrinho e irmão de Lô, prometem uma noite inesquecível, a partir das 21h, no Bar e Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Os ingressos na plataforma Sympla custam R$ 50 (individual), R$ 100 (mesa para duas pessoas), R$ 150 (mesa para três) e R$ 200 (mesa para quatro), mais taxas.
Domingo (8/3)
No Dia Internacional da Mulher, a cantora Augusta Barna e banda subirão ao palco do Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia) para dois shows, às 18h e às 21h, a convite do projeto Oito Mulheres. As convidadas de Augusta são Luiza Carmo, Amanda Birchal, Lua Zanella, Maimbê, Vitória Pires, Joana Rochael, Luar e Sarah Sampp. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla.
Segunda-feira (9/3)
Dirigida por Márcio Abreu, a peça “Sonho elétrico” está em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), de sexta a segunda-feira, às 20h. Em cena, Verónica Valenttino, Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cris Meirelles contam a história da integrante de uma banda que, ao ser atingida por um raio, está entre a vida e a morte.
Terça-feira (10/3)
“Sentinelas: Carrancas pinceladas”, exposição de Kdu dos Anjos, fundador do Centro Cultural Lá da Favelinha, está em cartaz na Galeria do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), das 8h às 17h. Kdu recria a figura mítica que protege navegantes no Rio São Francisco, com base em sua travessia afetiva entre o Aglomerado da Serra, onde nasceu, e a cidade de Manga, terra de seu pai.
Quarta-feira (11/3)
Dorival Caymmi e Moacir Santos inspiram o repertório que o Vinicius Mendes Quarteto apresenta no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), às 20h e 21h30, com ingressos a R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na Sympla. Vinicius (sax-tenor e flauta) estará acompanhado por Rodrigo Zolet (piano), Davi de Oliveira (baixo acústico) e Lincoln Cheib (bateria).
Quinta-feira (12/3)
Atração do 20º Festival de Verão UFMG, o coral Ars Nova apresenta o concerto “Verão sacro”, às 19h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro), com entrada franca. O programa traz extratos de “Jesus, minha alegria”, de Johann Sebastian Bach, peça escrita para o funeral de importante cidadã de Leipzig, na Alemanha. O moteto possui 11 movimentos – o coral vai interpretar o primeiro, terceiro, quinto, sétimo e o 11º, com textos de Johann Franck.
