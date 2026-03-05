Um dos maiores DJs do mundo está de volta a Minas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Há um tempo não tão distante, Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana recebiam os DJs mais importantes da música eletrônica. O mundo mudou e eles sumiram. Para quem sentia falta dos ídolos das pistas, nesta sexta-feira (6/3), o DJ holandês Armin van Buuren toca no Club 415, em Nova Lima. A agenda dele segue para Valinhos (SP), no Laroc Club, e Florianópolis (SC), no NOX Festival, na Arena Opus. Buuren, um dos maiores nomes do trance, foi eleito cinco vezes o melhor do mundo pela revista britânica DJ Mag. Com 25 anos de carreira, ele atrai semanalmente 40 milhões de ouvintes ao programa transmitido pela label A Stage of Trance.

• CREME DE LAMA

Três anos depois de se apresentar em BH, a peça “Tom na fazenda” terá sessões nos dias 13 a 15 deste mês, no Sesiminas. A produção usa 3kg de argila escolar dissolvida em água e batida com misturador, que deixa um creme fininho de lama. A mistura é essencial para os momentos mais dramáticos da encenação. Dirigida por Rodrigo Portella, a adaptação do texto do canadense Michel Marc Bouchard foi traduzida por Armando Babaioff. Está há quase 10 anos em cartaz, com cerca de 600 apresentações no Brasil e exterior.



• HOMOFOBIA

Na trama, Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda da familia? de seu companheiro para o funeral dele, mas a sogra, Agatha (Denise Del Vecchio), não sabia que o filho era gay. A situação se complica porque Agatha está à espera de Helen, a suposta namorada do falecido.

Peça 'Tom na fazenda' fica em cartaz no Teatro Sesiminas, em BH, de 13 a 15 de março Rodrigo Pollak



• MARÇO LILÁS

O Instituto Mário Penna realiza a campanha Março Lilás, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Com o tema “Sua saúde vale todo o investimento”, a ação conta com a participação da médica Débora Batista, ginecologista do Mário Penna. A infecção por HPV é a principal causa desse tipo de câncer. A vacinação, indicada para antes do início da vida sexual, está também disponível para outras faixas etárias.

• “60 GRÃOS” E “PLOT”

A Cia de Dança Palácio das Artes inicia as comemorações de seus 55 anos com a estreia de “Impulsos”. Dividido em duas performances, “60 grãos” e “PLOT”, o espetáculo será apresentado de 12 a 15 e de 19 a 22 de março, no Teatro João Ceschiatti. Os horários variam: às 19h, nos dias 12 a 14 e 19 a 21/3; e às 18h, em 15 e 22/3. As coreografias foram criadas especialmente para o grupo pelos convidados Alex Soares e Alan Keller. Esse último é coreógrafo associado da escola de samba carioca Mocidade de Padre Miguel.

