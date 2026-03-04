Servente de pedreiro prepara sua primeira exposição individual 

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Carroceiro, servente de pedreiro e pintor de paredes, Joaquim Dimas Fidelis está prestes a enfrentar seu maior desafio. No próximo domingo (8/3), ele recebe convidados na abertura de sua primeira mostra individual, “Quim: inconsciente preciso”, no Parque do Palácio.

Autodidata, iniciou a produção sobre tela em 2017 e passou a se dedicar integralmente à pintura em junho de 2025.



• LIVRO

Com curadoria de Sarah Ruach e coordenação do galerista Costantino Papazoglu, a mostra também marca o lançamento do livro “Quim”, que reúne textos críticos e imagens das obras e consolida uma nova etapa em sua trajetória. Organizada pela Papazoglu Galeria, a exposição ficará em cartaz até 7 de junho.



• 50 ANOS DE CARREIRA

Recuperado de um infarto, Herson Capri segue com a temporada de “A sabedoria dos pais”, em que divide a cena com Natália do Vale. Em maio, a montagem, com texto de Miguel Falabella, fará curta temporada (de 29 a 31), no Sesc Palladium, em BH.

Este é o terceiro trabalho dos atores juntos, que celebram 50 anos de carreira com texto inédito, escrito especialmente para a dupla. A montagem também marca o retorno da atriz aos palcos, após 23 anos, além do reencontro com Herson Capri, com quem atuou pela última vez em 2014, durante a novela “Em família”, de Manoel Carlos.



• SEM JESUÍTA

Não será desta vez que os fãs de Jesuíta Barbosa verão o ator em cena em Belo Horizonte. Com compromissos na TV, ele fica de fora da temporada de “Sonho elétrico”, o mais recente espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro, que estreia na sexta-feira (6/3), no CCBB BH.

Com texto original e direção de Marcio Abreu, o espetáculo, criado em diálogo com a obra do neurocientista Sidarta Ribeiro traz uma reflexão sobre a importância de sonhar coletivamente com o futuro da vida e dá continuidade à pesquisa da companhia sobre questões relativas à memória, sonho e história, já abordadas em “Ao vivo (dentro da cabeça de alguém)” (2024).

No elenco, Verónica Valenttino, Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cris Meirelles, e a presença do pianista Luís Chamis em cena.

