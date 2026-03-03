Festival traz artistas brasileiros, argentinos e portugueses a Nova Lima

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A 2ª Mostra Internacional de Teatro de Bonecos – Macacos 2026, de 11 a 15 de março, promete colorir o distrito de Nova Lima com desfiles e apresentações, além da ocupação de janelas, palcos e ruas. Catin Nardi, diretor do Teatro Navegante de Marionetes, idealizador do evento, anuncia 25 apresentações de artistas brasileiros, argentinos e portugueses. A programação nas ruas de Macacos vai de ventríloquo, mamulengo e mágicas do “Misericórdia da paixão” (grupo Mamulengo Presepada, de Goiás) a bonecos em miniatura (Cia Tangerina Tabatta Iori, de Rondônia), passando por desfiles de bonecos gigantes e o “Elefanteatro”, do mineiro Pigmalião.



• DIA DE MARIA



Há também “Memorabilia”, do grupo português Alma D’ Arame, com multimídia, performance e manipulação, e “Tomate puro tomate”, do argentino Victor Ávalos e seus bonecos de balão. “Haverá programação para todos os públicos”, informa Catin Nardi, que vê Macacos se firmar como a capital nacional do teatro de bonecos devido às mostras lá realizadas e à quantidade de artistas e bonequeiros que residem e trabalham na região.

Catin Nardi foi o responsável pelos bonecos que contracenaram com a pequena Maria, em 2005, na minissérie “Hoje é dia de Maria”, da Globo. O espetáculo “Que bicho será?”, que será apresentado no adro da igreja em 12/3, às 19h, é uma reestruturação dos bonecos que participaram da obra de Luiz Fernando Carvalho na televisão.



• APROXIMA DELAS

Dona Ninguém, Casa di Maria, Leopoldo Butiquim, La Chilenita, Yanã, Cabernet Butiquim, Zuzunely, Judite Comida de Vó e Alguidares confirmaram presença na primeira edição do ano da Feirinha Aproxima, sábado (7/3), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto. A edição Aproxima Delas antecipa as celebrações do Dia Internacional da Mulher e coloca em evidência o protagonismo feminino na gastronomia. A curadoria é da jornalista Lorena Martins.

A chef Ana Gabi Costa (ao centro) com Ana Luísa Macedo e Ananda Fernandes, produtoras da Plataforma Fartura João Cruz/divulgação



• NO PORTO

A Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil abriu seu calendário de 2026 em Portugal, no maior evento de vinhos da Europa, o Essência do Vinho Porto, que terminou no último domingo. A comitiva passou pelo networking Wine and Travel Week, no qual as vinícolas mostraram seu trabalho e fortaleceram parcerias da vitivinicultura e enoturismo mineiros. Um dos destaques da programação foi o jantar no Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, com intercâmbio do chef residente Tony Salgado com o chef do Senac em Minas, Gustavo Melo, que serviram pratos luso-mineiros. O bacalhau com taioba e broa de fubá foi o destaque da noite.

• VINHO DE MINAS

O estande de Minas Gerais no Essência do Vinho, liderado pela Plataforma Fartura, apresentou rótulos do estado, queijos, cachaças, licores e finger foods preparados pela chef Ana Gabi Costa, que fizeram sucesso. Foram servidas 140 garrafas de 20 vinícolas mineiras, bebidas degustadas por especialistas, produtores, profissionais da gastronomia e entusiastas de todo o mundo. Foi um dos estandes mais visitados da feira, repetindo o sucesso de 2025.

