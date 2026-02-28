Pianista é destaque no Baretto, o bar do Hotel Fasano em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A partir da próxima quinta-feira (5/3), o Baretto, bar do Hotel Fasano Belo Horizonte, volta à programação que anima as noites da cidade. O destaque fica com o pianista Ari Borger, com o espetáculo “Piano blues”.

O músico, que já tocou com grandes nomes, como B.B.King, Chuck Berry e Muddy Waters, faz única apresentação no sábado (7/3). Na agenda do Baretto também estão previstas apresentações dos DJs ÒGÚN (5/3), André Haddad (19/3) e Gustavo Bezzi (26/3).

Já os fins de semana recebem shows de Soul Much Blues (6/3), Márcio Durães Trio (13/3), Fabi Metzker (14/3), Jess (20/3), LVISE (21/3), Pêtra (27/3) e Daniel Lima Trio (28/3).



• NAS ONDAS DO RÁDIO

A websérie “Tempo de rádio”, uma produção audiovisual que celebra a história do rádio em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, será lançada na segunda-feira (2/3), às 19h, no Cine Humberto Mauro.

O projeto é uma realização da Mitre Galeria, por meio dos benefícios da Lei

Estadual de Incentivo à Cultura e patrocínio da Cemig.



• RODA DE SAMBA

A Praça Duque de Caxias será palco de 12 horas de samba com o projeto Rua do Samba Therê. Marcado para sábado (7/3), a partir das 10h, o evento vai reunir as matriarcas do samba da cidade com curadoria da artista Fran Januário, que também se apresenta.

Entre as atrações que participam da celebração estão a veterana Dona Eliza, integrante da Velha Guarda do Samba de BH, além de artistas como Júlia Rocha, Thamires Cunha, Manu Dias, Raquel Moreira e Aline Calixto.



• TERÇA DA DANÇA

Eleito o melhor bailarino no Festival de Dança de Joinville em 2016, o também coreógrafo Maxmiler Junio (@maaxdance) participará, no dia 17 de março, no Teatro Marília, do Terça da Dança. No programa, “Partituras corporalizadas”, um processo de criação da videodança “Candonga”, que será exibida em seguida.



• HERANÇA

“KLUB – O Clube da Esquina por Telo Borges, Banda e Cordas”, estreia no dia 31 de março, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, marcando a gravação do DVD do projeto.

Idealizado por Telo, ao lado do irmão Márcio Borges, o show reúne cerca de 30 canções emblemáticas do movimento, em arranjos inéditos de pout-pourris assinados por Telo e orquestrados por Wagner Tiso.

A apresentação contará com participações especiais de Beto Guedes, Rogério Flausino, Sideral, Cláudio Venturini, Marina Machado, Bárbara Barcellos, Marcus Viana, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Tavinho Moura, Murilo Antunes, além de surpresas.

As canções são costuradas por narrativas escritas por Márcio Borges, apresentadas em projeções audiovisuais, ampliando o caráter poético e histórico do espetáculo.



• EM PORTUGAL

Marcelo Wanderley, responsável por uma das maiores premiações gastronômicas do Brasil, a multiplataforma Cumbucca, participa até a manhã (1º/3) da Better Tourism Lisbon (BTL) 2026, representando a culinária de Minas Gerais.

A presença mineira tem como objetivo ampliar sua inserção no mercado europeu, fortalecer o relacionamento com o trade internacional e consolidar seu posicionamento no cenário turístico global. Este ano, o Brasil foi país convidado, ocupando posição central na programação.

