Mostra 'Bonecos Giramundo' ganha novidades e prossegue até 26 de abril

A exposição “Bonecos Giramundo” ganhou fôlego extra. Inaugurada em 11 de outubro de 2025 e prevista inicialmente para terminar em fevereiro, a mostra agora segue em cartaz até 26 de abril, ultrapassando seis meses de duração na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes.



Segundo Marcos Malafaia, diretor do Grupo Giramundo e curador da mostra, a prorrogação responde diretamente à procura do público. Desde a abertura, a exposição recebeu mais de 40 mil visitantes. “Esse tempo nos permite trazer mais bonecos, incorporar novos itens do acervo e aperfeiçoar a montagem”, diz Malafaia.



Reunindo mais de 600 peças, a mostra integra a programação da “Ocupação Giramundo”, que já incluiu espetáculos e sessões de cinema, e funciona como uma retrospectiva abrangente da companhia mineira, celebrando seus 55 anos. O percurso, antes dividido entre os eixos “Coleção Álvaro Apocalypse”, “Coleção Giramundo século 21” e “Cine Giramundo”, passa agora a incorporar duas novas frentes.



A primeira delas introduz demonstrações de manipulação dos bonecos do espetáculo “Pedro e o Lobo”, a montagem mais apresentada da história do grupo, em cartaz desde 1993. “A gente atendeu ao público e vai colocar os bonecos em movimento”, resume o curador.



A partir de 4 de março, réplicas dos bonecos serão manipuladas por monitores da Fundação Clóvis Salgado, treinados pela própria equipe do Grupo Giramundo.



A proposta é que as demonstrações, que não chegam a constituir um espetáculo formal, sejam permanentes no espaço expositivo, sem horários fixos.



Acessibilidade

A segunda novidade consiste na ampliação das ações de acessibilidade. Nesta nova fase, pessoas cegas poderão agendar, pelo telefone do Palácio das Artes, visitas com acesso tátil ao acervo.



“Pensamos no Giramundo sempre como algo visual, mas ele é muito tátil também, porque os materiais são detalhados. Estou curioso para ouvir qual será a impressão das pessoas cegas sobre as obras”, comenta Malafaia.



Por fim, a exposição ganhará também versão digital, algo inédito na história do grupo. A partir da primeira semana de março, a equipe realizará cerca de duas semanas de gravações da montagem, e a expectativa do curador é que, até o fim do mês, a visita virtual já esteja disponível nos canais no YouTube do Grupo Giramundo e da Fundação Clóvis Salgado.



A mostra digital será interativa. O público poderá escolher quais obras visitar, definir o tempo de permanência em cada sala e controlar o nível de aproximação das peças. Além de observar os bonecos em detalhe, a navegação permitirá acessar trilhas sonoras, entrevistas, fichas técnicas completas e outros conteúdos complementares.



“É uma mídia com muitas facetas. O acervo funciona bem nesse novo formato porque é muito denso. Não dá para colocar todas as informações e materiais audiovisuais no espaço físico”, comenta Malafaia. Mesmo após o encerramento presencial, a mostra virtual permanecerá disponível on-line.



“BONECOS GIRAMUNDO”



Exposição prorrogada até 26 de abril, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Visitação de terça-feira a sábado, das 9h30 às 21h, e domingos, das 17h às 21h. Agendamento de visitas para pessoas cegas no telefone (31) 3236-7400. Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco