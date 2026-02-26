O novo livro de Paulliny Tort, escritora finalista do Jabuti

Chega às livrarias no próximo dia 9 “Os imortais”, romance da jornalista e escritora Paulliny Tort que acompanha o cotidiano inóspito de um clã de neandertais. Tort foi vencedora do prêmio APCA e finalista do Jabuti com o livro de contos “Erva brava”, em 2022.

“Os imortais” é uma fábula de tempos remotos, em que inexiste a linguagem como a conhecemos e se sobrepõe a necessidade de sobrevivência. A narrativa acompanha a jornada de Homem, Mulher e Velha, que lideram caçadores e crianças por esse mundo de perigos e dificuldades. Os neandertais entram em colisão com outro grupo, os sapiens.

Publicado pela editora Fósforo, “Os imortais” trata do imaginado convívio entre as duas espécies.