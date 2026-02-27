Samba e concertos são o ponto alto da programação em BH
Na Mimulus, João Carlos Ramos revisita sua carreira. No Teatro Sesiminas, a orquestra da casa comemora seus 40 anos
Sexta-feira (27/2)
A música instrumental mineira dá o tom ao fim de semana. O trio formado por Wilson Lopes (guitarra), Beto Lopes (baixo) e Cyrano Almeida (bateria) é atração desta noite no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), com duas sessões, às 21h e às 22h30. Os ingressos custam R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa.
Sábado (28/2)
O carnaval acabou, mas a Mimulus continua em ritmo de samba. Às 20h, na sede da escola (Rua Ituiutaba, 325, Prado), baile vai apresentar o espetáculo “Trajetória”, solo que revisita a carreira e a pesquisa artística de João Carlos Ramos. Ele reverencia mestres e parceiros, como o grupo Coringa, o maestro Paulo Moura e Cia Aérea de Dança. Juliana Macedo fará participação especial. Ingressos à venda na plataforma Sympla variam de R$ 38 a R$ 48, mais taxa.
Domingo (1º/3)
No Centro Cultural Unimed BH-Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), o Festival de Maio – Mulheres na Música apresenta, às 11h, 14 flautistas e uma trompista. Quarteto de cordas vai interpretar peças de Florence Price e Chiquinha Gonzaga; trio de sopros e oito pianistas vão tocar o “Bolero”, de Ravel, com arranjo de Francisca Aquino. Ingressos de R$ 17 a R$ 40, à venda na plataforma Sympla.
Segunda-feira (2/3)
Para quem quiser começar a semana no gás, as bandas Putz Grilla e Urbana 2 são atrações do projeto Segunda Sem Lei, no Why American Pub (Avenida Francisco Sá, 66, Prado). A casa abre às 18h e o primeiro show começa às 20h30. Ingressos a R$ 15, na plataforma Sympla
Terça-feira (3/3)
Inaugurada há menos de um ano, a Casa Rosada Gasmig Minas (Rua da Bahia, 2.425, Lourdes) oferece exposição muito interessante. Em “Habitar o /in/visível – Coabitar a cidade”, Marconi Drummond e Maurício Meirelles propõem uma provocação sobre o que se passou no território da capital mineira. O prédio do centro cultural enche os olhos. Abre de terça-feira a sábado, das 12h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h, com Entrada franca.
Quarta-feira (4/3)
“Ecotopia”, exposição do médico e artista visual Gui Mazzoni, chega à última semana no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201, Centro). As 44 obras foram produzidas a partir da sonofotografia, técnica criada por ele com base no equipamento de ultrassom. O museu funciona terça, quarta, sexta e sábado, das 10h às 18h30; quinta, das 12h às 20h30; domingos e feriados, das 10h às 16h30. A exposição vai até 8/3.
Quinta-feira (5/3)
Concerto comemora os 40 anos da Orquestra Sesiminas ao lado dos convidados Vitor Santana, Sérgio Pererê, Mariana Nunes, Nath Rodrigues, Luiza Brina, Titane, Túlio Mourão, Juarez Moreira e Toninho Horta, entre outros. A apresentação no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia) será às 20h30, com ingressos a R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda na plataforma Sympla.
