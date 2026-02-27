Cida Falabella substitui Eliane Parreira na Secretaria Municipal de Cultura
Vereadora do PSOL pelo terceiro mandato, atriz e diretora teatral foi anunciada para a pasta pelo prefeito Álvaro Damião em postagem nas redes sociais
A atriz e diretora Cida Falabella é a nova secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ela substitui Eliane Parreiras, que estava no cargo desde julho de 2022. O anúncio foi feito nesta manhã (27/2), pelo prefeito Álvaro Damião, em vídeo nas redes sociais ao lado das duas gestores.
“Hoje eu estou com essas das duas amigas para fazer um anúncio para o povo de Belo Horizonte. O primeiro é de agradecimento, agradecer a Eliane Parreiras por tudo que ela fez pela cultura de Belo Horizonte. Ela era muito querida pelo Fuad (Noman) e recebeu uma proposta irrecusável. Ela me comunicou antes do carnaval, e eu pedi pra segurar. Para o lugar da nossa Eliane, eu convidei a minha amiga Cida Falabella. Fui vereador junto com ela, fui da Comissão de Cultura (da Câmara Municipal) com ela, e sei o tanto que ela luta pela cultura de Belo Horizonte. Levar a cultura pra os mais pobres, pras favelas e dar às crianças o direito de sonhar em ser alguém na vida através da cultura."
Cida se disse muito honrada pelo convite, disse que “suceder Eliane não vai ser fácil”, mas que assume o cargo com muita responsabilidade. Falou também de um “trabalho coletivo” que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal há uma década. Disse ainda que “quer continuar colocando a cultura de Belo Horizonte no coração da vida política”.
No vídeo, Eliane chamou a atenção para o “corpo técnico invejável e dedicado” que a pasta tem. “Estou saindo com o coração apertado, mas muito feliz que a cultura de Belo Horizonte vai continuar crescendo e florescendo com a sua liderança e da Cida.”
Eleita em 2024 para o seu mandato como vereadora, Cida Falabella (PSOL) é atriz, diretora e professora. Na Câmara, ela foi autora e coautora da Lei Geral do Carnaval; da lei que fez do programa Arte da Saúde lei permanente de BH; da Lei de Enfrentamento à Violência Política de Gênero; da Lei do Hip Hop; e da Lei de Enfrentamento à Violência Obstétrica.