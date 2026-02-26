Novo documentário homenageia o legado de JK

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



O Teatro Feluma assume ares de cinema, com direito a telão de LED, para receber, nesta quinta-feira (26/2), às 18h30, a estreia do documentário “JK, o futuro chamado ao presente”, de Fábio Chateaubriand Guedes.

Com depoimentos inéditos, documentos raros e ampla pesquisa, o filme percorre momentos marcantes da vida pública de Juscelino Kubitschek (1902-1976) – da Prefeitura de Belo Horizonte à Presidência da República, passando pela criação de Brasília e o Plano de Metas.

A produção se insere em um projeto maior, que inclui três exposições – a terceira com abertura em 20 de março –, além de ações no segundo semestre e em 2027, para marcar os 50 anos da morte de JK. Diretor cultural da Casa de Juscelino, em Diamantina, o curador Fábio Chateaubriand Guedes realizou o documentário em janeiro deste ano.

“JK, o futuro chamado ao presente” foge um pouco dos formatos habituais de produções do gênero, explica. “Ele tem linguagem desconstruída, mais moderna. Quando falamos em documentário, existe certo padrão. No nosso caso, utilizamos memes, linguagem mais informal. Sobretudo, é muito musical, com coisas do Clube da Esquina e da MPB, porque a intenção é alcançar o público mais jovem, que desconhece JK, um grande personagem da história e da política brasileiras”, diz.

Entre os entrevistados estão Maristela Kubitschek, filha de JK; Serafim Jardim, que foi seu amigo e secretário, presidente da Casa de Juscelino; Ronaldo Costa Couto, biógrafo do ex-presidente; Celso Lafer, cujo tio foi ministro das Relações Exteriores de JK; e Juvenal Pereira, autor da famosa foto de JK com músicos do Clube da Esquina, em Diamantina.

“As principais fontes foram o Ronaldo Costa Couto, o Serafim, que tem um livro sobre o acidente e a morte de Juscelino, os parentes e os amigos. Fizemos pesquisa iconográfica muito ampla, com mais de 50 mil fotografias, tanto para o documentário quanto para o livro previsto para o fim deste ano”, diz Guedes.

A pesquisa resultou nas exposições. “Retratos de uma era”, aberta em outubro do ano passado, no Museu Casa Kubitschek, tem fotos raras, nunca divulgadas. Entre elas, as que Juvenal Pereira fez do funeral do ex-presidente. “Elas Ficaram guardadas por quase 50 anos. A pesquisa nos permitiu trabalhar em várias frentes, pois catalogamos material até então descontextualizado. Conseguimos cruzar depoimentos e imagens que situam historicamente passagens da vida de JK”, ressalta.

Motorista da Cometa

Entre os depoimentos que Guedes colheu está o de Josias de Souza, motorista do ônibus da Viação Cometa acusado de envolvimento no acidente rodoviário que matou o ex-presidente.

“Josias fez revelações surpreendentes. Tentaram imputar a ele a causa do acidente, mas as perícias mostraram que o ônibus sequer encostou no carro de JK. Foi um depoimento bastante forte”, diz o diretor.



Ele destaca outras entrevistas, como a de Maristela Kubitschek falando de seu processo de adoção, e a de Wagner William, biógrafo do marechal Henrique Lott, responsável por sustentar a posse de Juscelino diante da tentativa de golpe para que não assumisse a Presidência da República.

“Todos trazem revelações ricas em detalhes que não estão nos livros de história”, afirma Fábio Guedes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“JK, O FUTURO CHAMADO AO PRESENTE”



Documentário de Fábio Chateaubriand Guedes. Estreia nesta quinta-feira (26/2), às 18h30, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla.