Morre, aos 77 anos, ilustrador e cartunista Mario Vale
Premiado, artista produziu para jornais e TV e atuou também na área de arte-educação; causa da morte não foi divulgada
Morreu nesta quarta-feira (25/2), aos 77 anos, no início da tarde, em Belo Horizonte, o artista plástico, cartunista, ilustrador e escritor Mario Vale. A causa da morte não foi divulgada.
Mineiro de Belo Horizonte, com carreira de mais de quatro décadas dedicada às artes, ele é autor de mais de 30 livros infantojuvenis. Vale publicou charges em diversos jornais e revistas de todo país.
Também participou de várias exposições, produziu e dirigiu programas de TV. Criou 12 desenhos animados que foram veiculados nacionalmente pela Rede Globo de Televisão.
Durante 14 anos, publicou diariamente ilustrações e uma coluna fixa no caderno de cultura do jornal “Hoje em dia”. Recebeu vários prêmios, entre eles o Jabuti, o Cartum no XIII Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Selo Altamente Recomendável (FNLIJ), e Luis Jardim – FNLIJ – com “A linha do Mario Vale”, eleito o melhor livro de imagens de 2007.
Ainda trabalhou com arte-educação, ministrando oficinas de criatividade para crianças e professores da rede escolar.
Em 2024, foi homenageado pelo Flitabira com a exposição “Humor para leitura”. Trinta flâmulas foram afixadas em postes na Avenida Carlos Drummond de Andrade, com frases cunhadas por Vale acompanhadas de seus respectivos cartuns.
Alguns exemplos das frases eram: “A TV não sabe ler”, “O Ministério da Saúde adverte: ler pode melhorar sua saúde mental”, “Ler ou não ler: eis a questão” e “Livro, fonte natural de vitaminas”.
“Vou sentir falta daquele abraço apertado, de urso. Daquele jeito estrambótico que ele tinha de cumprimentar, misturando o dedão com o anelar, fazendo um código. Da sua gargalhada enérgica e traçado com a cabeça, em diagonal, como se não soubesse qual era o assunto. Mas ele sempre sabia”, escreveu o produtor cultural Afonso Borges, realizador do Flitabira, em texto-homenagem ao amigo.
Mario Vale deixa a mulher, a artista plástica Monica Sartori, e dois filhos, Luis e Pedro.