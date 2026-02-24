Filha de ator famoso é encontrada morta

Katherine Elizabeth Short, filha do ator Martin Short, de 75 anos, foi encontrada morta em sua residência, aos 42 anos, conforme informou o site "TMZ".



De acordo com a publicação, a polícia indicou que a causa da morte foi um ferimento de bala autoinfligido, configurando suicídio. O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e o Corpo de Bombeiros foram chamados na segunda-feira (23/2) à casa de Katherine, em Hollywood Hills, pouco depois das 18h40, horário local, onde ela foi localizada sem vida.



Katherine era a filha mais velha de Martin, fruto de seu casamento com a atriz Nancy Dolman (1951-2010), união que durou de 1980 a 2010. Diferentemente dos pais, ela optou por uma vida longe dos holofotes e trabalhava como assistente social em Los Angeles (EUA).

Ela colaborava com a organização Bring Change 2 Mind, voltada a combater o estigma em torno de questões de saúde mental. Katherine se formou em psicologia e estudos de gênero e sexualidade pela Universidade de Nova York (NYU) e, alguns anos depois, concluiu o mestrado em Serviço Social na Universidade do Sul da Califórnia (USC).



Após completar o mestrado, ela atuou por mais de quatro anos no Hospital Neuropsiquiátrico Resnick da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), antes de ingressar no programa ambulatorial de diagnóstico duplo Camden Center.

Além de seu trabalho em organizações beneficentes, Katherine atendia em consultório próprio como assistente social clínica licenciada e trabalhava parcialmente na clínica Amae Health, oferecendo apoio comunitário, grupos familiares, suporte entre pares e psicoterapia.



Ao longo da vida, Katherine fez raras aparições públicas com Martin, sendo a última registrada em janeiro de 2020, na frente do renomado restaurante Craig's, em West Hollywood.

Martin Short tem outros dois filhos com Nancy Dolman: Oliver Patrick, de 39, e Henry Hayter, de 36. "Nenhum deles queria entrar para o mundo do entretenimento, e eu os incentivei", disse ele, em entrevista à "People" no final do ano passado.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA



O CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) oferecem ajuda àqueles que sofrem com problemas de saúde mental. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.