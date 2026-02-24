Assine
MÚSICA BRASILEIRA

Gilberto Gil inaugura temporada 2026 do Tiny Desk Brasil

O repertório inclui 'Desde que o samba é samba', 'Tempo rei', 'Se eu quiser falar com Deus', 'Choro rosa' e 'Esotérico'; artista baiano se apresenta com netos

Repórter
24/02/2026 14:36 - atualizado em 24/02/2026 15:01

Gilberto Gil convidou os netos Bento, de 22 anos, e Flor, de 17, para se apresentar. crédito: Ariela Bueno/Reprodução

Gilberto Gil é a primeira estrela do Tiny Desk Brasil em 2026. O cantor e compositor, de 83 anos, se apresentou ao lado dos netos Flor e Bento, em episódio que foi ao ar nesta terça-feira (24/2). O projeto anunciou o artista apenas nesta manhã, com uma postagem nas redes sociais.

"Entre acordes compartilhados e olhares cúmplices, um dos maiores nomes da música brasileira condensa décadas de trajetória em uma cena ao mesmo tempo íntima e simbólica: o encontro de um avô com seus netos, em que a herança se converte em presença viva, todos unidos pela deusa música", diz a publicação.

 

Em aproximadamente 23 minutos, o trio cantou cinco músicas, com Gil e Bento no violão e voz, e Flor apenas nos vocais. No repertório, "Desde que o samba é samba", "Tempo rei", "Se eu quiser falar com Deus", "Choro rosa" e "Esotérico". 

 

Flor Gil tem 17 anos e é a filha mais velha de Bela Gil. Embora jovem, a artista já se apresenta com o avô em turnês internacionais e shows. Bento Gil, de 22, é filho de Bem Gil e também faz parte da banda que acompanha o avô.

Projeto de música acústica, o Tiny Desk já recebeu artistas como Alceu Valença, Sandra de Sá e João Gomes em sua versão brasileira, lançada no ano passado e apelidada de "mesinha".

artista baiano gilberto-gil musica plataformas show tiny-desk

