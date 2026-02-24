Assine
CINEMA

Oscar 2026: Netflix exibe 'Os cantores', candidato a Melhor Curta-Metragem

Filme de Sam Davis é estrelado por músicos de rua que jamais foram atores. Diretor encontrou seu elenco no TikTok e YouTube

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
24/02/2026 02:00

Chris Smither (de touca) nunca havia atuado antes de fazer parte do filme Os cantores
Chris Smither (de touca) nunca havia atuado antes de fazer parte do filme "Os cantores" crédito: Netflix/Divulgação

Em “Força estranha”, canção de 1978, Caetano Veloso diz: “Por isso uma força/ me leva a cantar/ Por isso essa força estranha/ No ar/ Por isso é que eu canto/ Não posso parar/ Por isso essa voz tamanha”. Os versos do brasileiro parecem sob medida para o curta “Os cantores” (Netflix).

Dirigido por Sam Davis, que também assina fotografia, edição e produção, o filme concorre ao Oscar de Melhor Curta. O diretor foi indicado duas vezes à categoria de Curta Documental por “Nai Nai & Wài Pó” (2023) e “Absorvendo o tabu”, o vencedor em 2019.

Em 15 de março, “Os cantores” vai concorrer com “Butcher's stain” (Israel), “A friend of Dorothy” (Reino Unido), “O drama menstrual de Jane Austen” (EUA) e “Two people exchanging saliva” (França/EUA).

“Os cantores” acompanha homens que se refugiam no bar durante nevasca. Filmado em 35 mm, o ambiente melancólico é dominado por contrastes de luz e sombra.

Entre veteranos de guerra, idosos doentes, homens de luto e com o coração partido, um frequentador tenta conseguir bebida oferecendo ao dono do bar uma canção. Diz que pode cantar melhor do que qualquer um ali.

O dono acha graça e cria um concurso improvisado. O vencedor leva uma cerveja e US$ 100. Entre risos e muita vergonha, os primeiros começam a soltar a voz, sem cerimônia. Alguns desafinam, outros surpreendem. O roteiro adaptou o conto do russo Ivan Turgenev escrito no século 19.

Em entrevista ao site “Deadline”, Sam Davis disse que a história o atraiu por mostrar como a arte e a música podem gerar vulnerabilidade e conexão.

“Cresci em uma cidade pequena em Michigan, onde nós, homens, não éramos ensinados a lidar com nossas emoções de forma saudável. É algo que ainda enfrento até hoje. A arte de fazer filmes é uma ótima válvula de escape”, revelou.

Entre ficção e documentário

Desta vez, o diretor arriscou um modelo híbrido em “Os cantores”, levando a abordagem documental para a ficção. Reuniu elenco e equipe no bar e gravou apenas com um esboço de roteiro. As músicas interpretadas pelo elenco foram definidas na véspera da filmagem. 

Os protagonistas Michael Young, Chris Smither e Will Harrington nunca haviam atuado. Todos são músicos que vivem de apresentações em ruas e metrôs, encontrados por Sam Davis por meio de vídeos publicados no TikTok e no YouTube.

Sem nomes, os personagens foram pensados para funcionar como figuras universais. Podem ser qualquer pessoa, ou um pouco de cada um de nós.


“OS CANTORES”


(EUA, 2025, 18min). Direção: Sam Davis. Com Michael Young, Chris Smither, Will Harrington. Disponível na Netflix. Candidato ao Oscar 2026 de Melhor Curta-Metragem.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

overflay