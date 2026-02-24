Oscar 2026: Netflix exibe 'Os cantores', candidato a Melhor Curta-Metragem

Em “Força estranha”, canção de 1978, Caetano Veloso diz: “Por isso uma força/ me leva a cantar/ Por isso essa força estranha/ No ar/ Por isso é que eu canto/ Não posso parar/ Por isso essa voz tamanha”. Os versos do brasileiro parecem sob medida para o curta “Os cantores” (Netflix).

Dirigido por Sam Davis, que também assina fotografia, edição e produção, o filme concorre ao Oscar de Melhor Curta. O diretor foi indicado duas vezes à categoria de Curta Documental por “Nai Nai & Wài Pó” (2023) e “Absorvendo o tabu”, o vencedor em 2019.

Em 15 de março, “Os cantores” vai concorrer com “Butcher's stain” (Israel), “A friend of Dorothy” (Reino Unido), “O drama menstrual de Jane Austen” (EUA) e “Two people exchanging saliva” (França/EUA).

“Os cantores” acompanha homens que se refugiam no bar durante nevasca. Filmado em 35 mm, o ambiente melancólico é dominado por contrastes de luz e sombra.

Entre veteranos de guerra, idosos doentes, homens de luto e com o coração partido, um frequentador tenta conseguir bebida oferecendo ao dono do bar uma canção. Diz que pode cantar melhor do que qualquer um ali.

O dono acha graça e cria um concurso improvisado. O vencedor leva uma cerveja e US$ 100. Entre risos e muita vergonha, os primeiros começam a soltar a voz, sem cerimônia. Alguns desafinam, outros surpreendem. O roteiro adaptou o conto do russo Ivan Turgenev escrito no século 19.

Em entrevista ao site “Deadline”, Sam Davis disse que a história o atraiu por mostrar como a arte e a música podem gerar vulnerabilidade e conexão.

“Cresci em uma cidade pequena em Michigan, onde nós, homens, não éramos ensinados a lidar com nossas emoções de forma saudável. É algo que ainda enfrento até hoje. A arte de fazer filmes é uma ótima válvula de escape”, revelou.

Entre ficção e documentário

Desta vez, o diretor arriscou um modelo híbrido em “Os cantores”, levando a abordagem documental para a ficção. Reuniu elenco e equipe no bar e gravou apenas com um esboço de roteiro. As músicas interpretadas pelo elenco foram definidas na véspera da filmagem.



Os protagonistas Michael Young, Chris Smither e Will Harrington nunca haviam atuado. Todos são músicos que vivem de apresentações em ruas e metrôs, encontrados por Sam Davis por meio de vídeos publicados no TikTok e no YouTube.

Sem nomes, os personagens foram pensados para funcionar como figuras universais. Podem ser qualquer pessoa, ou um pouco de cada um de nós.



“OS CANTORES”



(EUA, 2025, 18min). Direção: Sam Davis. Com Michael Young, Chris Smither, Will Harrington. Disponível na Netflix. Candidato ao Oscar 2026 de Melhor Curta-Metragem.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria