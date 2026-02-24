Robert Aramayo venceu DiCaprio, Chalamet, Hawke, Jordan e Plemons no Bafta
Ator inglês do filme 'I swear' levou o drama de quem tem a Síndrome de Tourette para a tela, derrotando cinco astros americanos no 'Oscar britânico'
Desafiando todas as previsões, o inglês Robert Aramayo, de 33 anos, venceu a categoria de Melhor Ator na 79ª edição do Bafta, no último domingo (22/2), por seu papel na comédia dramática “I swear”.
Surpreendendo crítica e público, ele derrotou os astros americanos Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”), Ethan Hawke (“Blue moon”), Michael B. Jordan (“Pecadores”), Jesse Plemons (“Bugonia”) e Timothée Chalamet (“Marty Supreme”). No chamado “Oscar britânico”, Aramayo também levou a estatueta de Estrela em Ascensão, concedida pelo público.
Robert Aramayo não está começando agora. Nascido em Hull, na Inglaterra, desde criança participou de montagens na escola. Aos 16 anos, descobriu a universidade americana Julliard, referência mundial no estudos de música, dança e dramaturgia. Dois anos depois, chegou a Nova York, ingressou nesta faculdade e se formou em teatro.
Aramayo estreou em 2016 na televisão, participando da sexta temporada da série “Game of Thrones”, interpretando a versão jovem de Eddard Stark. No cinema, participou do filme “Animais noturnos”, no mesmo ano.
Desde 2022, o ator vive o elfo Elrond na série “Os anéis do poder” (Prime Vídeo), baseada na saga “O Senhor dos Anéis”. A terceira temporada já está confirmada, prevista para o final deste ano.
Sem previsão de estreia no Brasil, “I swear” (2025) conquistou também a estatueta de Melhor Direção de Elenco concedida pelo Bafta.
O filme mostra a trajetória de John Davidson, que tem Síndrome de Tourette, doença que faz com que as pessoas emitam sons e movimentos involuntários.
O escocês Davidson, interpretado por Aramayo, participa de importante campanha de conscientização sobre Tourette. A trama se passa na Escócia, nos anos 1980. O jovem David enfrentou bullying, agressões físicas e a dificuldade de manter amizades e relacionamentos amorosos. Na época, quase nada se sabia sobre a doença.
Insultos involuntários para rainha e atores negros
Dirigido por Kirk Jones, o longa revela situações reais vividas por Davidson, inclusive quando foi homenageado pela realeza britânica, em 2019. O ativista recebeu a honraria das mãos da própria Elizabeth II. Nervoso, ele gritou xingamentos direcionados à rainha, comportamento decorrente da síndrome.
Neste domingo, Davidson fez insultos racistas a Michael B. Jordan e Delroy Lindo enquanto os atores apresentavam uma categoria no Bafta.
Na segunda-feira (23/2), Davidson divulgou comunicado, ressaltando que a plateia foi avisada, antes do início da cerimônia, sobre os tiques característicos de sua condição e agradeceu ao Bafta o convite para participar da festa do cinema britânico.
“Apreciei o anúncio feito ao auditório antes da gravação, avisando a todos que meus tiques são involuntários e não são um reflexo das minhas crenças pessoais”, disse Davidson.
“Fiquei encorajado pela salva de palmas que se seguiu a este anúncio e me senti acolhido e compreendido em um ambiente que normalmente seria impossível para mim”, afirmou. “Fico, e sempre fiquei, mortificado se alguém considerar que meus tiques involuntários são intencionais”, destacou.
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria