''Os anéis do poder'' chega com visual impactante e fôlego de blockbuster

Galadriel (Morfydd Clark) é a jovem protagonista de ''O senhor dos anéis: Os anéis do poder'', produção do Prime Video (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

Uma das premissas das plataformas de streaming é você poder assistir a filmes e séries em qualquer lugar e por qualquer dispositivo, seja computador, celular ou TV. Pois a chegada de “O senhor dos anéis: Os anéis do poder” ao Prime Video pede ao espectador que assista em casa, de preferência em frente a uma tela bem grande. Uma das premissas das plataformas de streaming é você poder assistir a filmes e séries em qualquer lugar e por qualquer dispositivo, seja computador, celular ou TV. Pois a chegada de “O senhor dos anéis: Os anéis do poder” ao Prime Video pede ao espectador que assista em casa, de preferência em frente a uma tela bem grande.





Bem contra o mal

Paisagens fantásticas, resultado de imersão na Nova Zelândia (além de muita computação gráfica, é claro), “Os anéis do poder” traz a clássica história do bem contra o mal, aqui multifacetada. O primeiro episódio é uma carta de apresentações, o segundo já começa a desenvolver a trama.





No começo é tudo luz. No cenário idílico de Valinor, vemos a futura guerreira Galadriel ainda criança, brincando com navio de papel. Mas a mensagem está clara já naquele momento: o lado negro chegará, e escolhas terão que ser feitas. A cena muda completamente e tudo fica escuro. Passaram-se décadas desde a ascensão de Morgoth, o senhor das trevas.





Galadriel (a galesa Morfydd Clark), jovem, destemida e, por vezes, arrogante, comanda o exército que têm lutado contra Morgoth e seu séquito, em especial o feiticeiro Sauron. Desterrada de seu lugar natal, ela, corajosamente, enfrenta o inimigo em meio a condições terríveis na Terra-Média.





Só que muitos não concordam com Galadriel, a começar por Gil-Galad (Benjamin Walker), o Alto-Rei dos elfos, que considera que o período de guerras acabou, pois há muito tempo não se tem notícia de Sauron e dos orcs.





Ainda que os elfos dominem, a Terra-Média é também o lugar dos homens. Com o anúncio da paz, o soldado elfo Arondir (Ismael Cruz Córdova) descobre que tem que deixar seu posto depois de décadas. Apaixonado pela curandeira humana Bronwyn (Nazanin Boniadi), ele é alvo de desconfiança da população local.





Já em outra região ficam os pés-peludos (que seriam correspondentes aos hobbits), em que se destacam as amigas Nori (Markella Kavenagh) e Poppy (Megan Richards). Mesmo com o cenário de aparente tranquilidade, coisas inesperadas acontecem: uma vila de humanos é envenenada e uma estrela cadente deixa algo muito peculiar em seu rastro, como observa a dupla de pés-peludos.





Este é basicamente o primeiro episódio. O suspense fica no ar para que o segundo comece a desenvolver a narrativa – e a história ganha mais com a chegada dos anões na trama. A narrativa, ainda com personagens dispersos (a profusão de figuras por vezes pode confundir o espectador menos atento), busca, então, amarrar alguns pontos. Tem algo de muito errado ali, as sirenes são um sinal. E a série fica realmente assustadora.

Prime Video versus HBO

Este é só o começo, vale dizer. Sem economizar um tostão (a primeira temporada custou cerca de US$ 465 milhões, o que já está lhe valendo o título de série de TV mais cara já realizada), o Prime Video está realmente mostrando suas armas.





Ainda é cedo para mostrar quem vai vencer a batalha – a guerra será longa, pois a produção do Prime Video promete cinco temporadas e a da HBO tem confirmada, por ora, um segundo ano. Mas “Os anéis de poder”, ao menos no aspecto visual, está ganhando de lavada.





“O SENHOR DOS ANÉIS: OS ANÉIS DE PODER”

• Série em oito episódios do Prime Video. Os dois primeiros estão disponíveis. Os demais serão lançados sempre às sextas, à 1h.

Com lançamento mundial nesta sexta (2/9), mas desde as 22h de ontem com os dois primeiros episódios disponíveis no Brasil, a série, pelo menos neste início de jornada, cumpre o que promete. Com a trilha de fundo sempre grandiosa, por vezes dramática, a produção assinada por Patrick McKay e J. D. Payne descortina, aos poucos, um mundo de sonhos (e pesadelos).As comparações com “A guerra dos tronos”, da HBO, são inevitáveis, pois ambos são épicos fantásticos baseados em franquias milionárias e apresentam tramas anteriores às histórias já conhecidas.