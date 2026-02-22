Brasil perde em todas as categorias nas quais concorria no Bafta

O Brasil não levou nenhum prêmio nas quatro categorias em que concorria no Bafta, uma das premiações mais relevantes do cinema britânico. A cerimônia acontece na tarde deste domingo (22/2), em Londres.

Na categoria de Melhor Roteiro Original, em que "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado, o vencedor foi “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler. Já em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, também com indicação para "O agente secreto", o prêmio ficou com “Valor sentimental”, de Joachim Trier.

Em Melhor Documentário, categoria na qual concorria Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, o troféu foi para “Sr. ninguém contra Putin”. Por fim, em Melhor Fotografia, com indicação para Adolpho Veloso por Sonhos de Trem, a estatueta ficou com “Uma batalha após a outra”.

O Brasil já venceu o Bafta em duas edições. "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles levou o prêmio de Melhor Edição em 2003, e "Central do Brasil", de Walter Salles venceu como Melhor Filme Estrangeiro em 1999.