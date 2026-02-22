Assine
CINEMA

Brasil perde em todas as categorias nas quais concorria no Bafta

Produções brasileiras disputavam quatro categorias na premiação britânica, mas não levaram estatuetas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/02/2026 16:36 - atualizado em 22/02/2026 16:44

Recife terá exibições públicas de O agente secreto em parques da cidade
Cena de O Agente Secreto, indicado ao Bafta nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa crédito: Foto: Divulgação

O Brasil não levou nenhum prêmio nas quatro categorias em que concorria no Bafta, uma das premiações mais relevantes do cinema britânico. A cerimônia acontece na tarde deste domingo (22/2), em Londres.

Surto do Brasil com o Bafta em 2025 pode se repetir em 2026

Na categoria de Melhor Roteiro Original, em que "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado, o vencedor foi “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler. Já em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, também com indicação para "O agente secreto", o prêmio ficou com “Valor sentimental”, de Joachim Trier.

Em Melhor Documentário, categoria na qual concorria Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, o troféu foi para “Sr. ninguém contra Putin”. Por fim, em Melhor Fotografia, com indicação para Adolpho Veloso por Sonhos de Trem, a estatueta ficou com “Uma batalha após a outra”.

O Brasil já venceu o Bafta em duas edições. "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles levou o prêmio de Melhor Edição em 2003, e "Central do Brasil", de Walter Salles venceu como Melhor Filme Estrangeiro em 1999. 

