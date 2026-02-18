Surto do Brasil com o Bafta em 2025 pode se repetir em 2026

Nunca o prêmio da Academia Britânica de Cinema, o Bafta, despertou tanto interesse dos brasileiros quanto em 2025. O fenômeno tem nome e sobrenome: a indicação de “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles, na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. que colocou o Brasil em destaque na temporada de premiações e despertou a curiosidade dos espectadores.

Embora o longa tenha perdido a estatueta para “Emilia Pérez”, sua presença na disputa fez as buscas pelo termo "Bafta" no Google explodirem no Brasil, atingindo o maior volume da história.

Para se ter uma ideia do salto, o recorde anterior pertencia a 2024. No entanto, na comparação direta, o interesse em 2025 foi avassalador: para cada 28 pesquisas feitas em 2024, foram registradas 100 no ano seguinte, segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site. Os picos de pesquisa foram nas semanas que antecederam a cerimônia.

Pico de buscas pode voltar em 2026

O “efeito Bafta” pode se repetir em breve. A cerimônia de 2026, marcada para este domingo (22/2), terá quatro indicações brasileiras. “O agente secreto”, de Kleber Mendonça filho, disputa em Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

“Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, foi indicado a Melhor Documentário, e Adolpho Veloso, diretor de fotografia de “Sonhos de Trem”, foi indicado em Melhor Fotografia.

Leia Mais

Histórico brasileiro no Bafta

Embora o interesse em 2025 tenha sido um ponto fora da curva, o cinema brasileiro possui um histórico de prestígio na premiação britânica. Produções como "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, que venceu na categoria de Melhor Edição em 2003, e "Central do Brasil", que venceu como Melhor Filme Estrangeiro em 1999, já haviam colocado o país no mapa do Bafta. No entanto, a combinação das indicações de "Ainda estou aqui" criou um novo patamar de engajamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia