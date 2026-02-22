'O morro dos ventos uivantes' lidera bilheteria com campanha controversa

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Protagonistas da nova adaptação de “O morro dos ventos uivantes”, romance de Emily Brontë, Margot Robbie e Jacob Elordi têm alimentado rumores de um possível romance fora das telas. Mas os dois estão longe de formar um casal na vida real. Robbie, de 35 anos, é casada há 10 anos com o produtor Tom Ackerley – que, inclusive, assina a produção do filme ao lado da atriz. Já Elordi, de 28, vive um relacionamento de idas e vindas com a influenciadora e atriz Olivia Jade.



Dirigido por Emerald Fennell, o longa estreou cercado de polêmicas, especialmente pela escalação de um ator branco para interpretar Heathcliff e pelas críticas à falta de fidelidade ao romance original de Brontë. Por outro lado, as estratégias de marketing parecem ter surtido efeito. Líder de bilheteria na última semana, o filme atraiu 409 mil espectadores em sua estreia no Brasil e arrecadou cerca de R$ 9,6 milhões.



Na trama, Margot Robbie interpreta Catherine, enquanto o australiano Jacob Elordi assume o papel de Heathcliff. Em entrevista concedida em janeiro, a atriz afirmou que se sentia “perdida” e “desamparada” quando Elordi não estava por perto durante as filmagens. Segundo ela, o colega fazia questão de observá-la no set mesmo quando não precisava gravar.



Elordi também contribuiu para os rumores ao declarar que os dois tinham uma “obsessão mútua”. Em outro episódio, no Dia dos namorados, o ator encheu o quarto de Robbie com rosas. Na ocasião, Margot Robbie chegou a brincar que ele “provavelmente seria um ótimo namorado”.



A atriz, por sua vez, presenteou o colega com anéis combinando, decorados com dois esqueletos abraçados e uma das passagens mais famosas do livro, que diz: "Seja qual for a matéria de que as nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais".



Nas redes sociais, parte do público questiona a proximidade exagerada entre os atores e classifica a campanha como performática demais. Estratégias semelhantes já foram adotadas outras vezes em Hollywood.



Em 2023, durante a divulgação da comédia romântica "Todos, menos você", Sydney Sweeney e Glen Powell também alimentaram rumores de um possível envolvimento fora das câmeras, com flertes em entrevistas e aparições públicas. À época, o noivo de Sweeney também integrava a produção do filme. Meses depois, Powell admitiu que a movimentação fazia parte de uma estratégia. “As pessoas querem ver fora da tela o que veem na tela e às vezes você só precisa sugerir um pouco”, afirmou.

Situação parecida ocorreu na turnê de "Wicked", quando Ariana Grande precisou responder a comentários sobre “toques excessivos” com Cynthia Erivo. Para parte do público, a sensação é de que a produção de "O morro dos ventos uivantes" estaria forçando uma narrativa romântica demais para atrair atenção, em vez de deixar que o filme se sustente por si só. Especialmente porque a obra é muito mais trágica do que romântica, ao contrário do que a campanha sugere.