"Uma batalha após a outra" vence como Melhor Filme no Bafta

Não deu Brasil. O país não levou nenhum prêmio nas quatro categorias em que concorria ao British Academy Film Awards, o Bafta, a premiação mais relevante do cinema britânico. A cerimônia da 79ª edição do evento aconteceu ontem (22/2), em Londres, e não teve transmissão ao vivo no Brasil.



Na categoria de Melhor Roteiro Original, em que “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, estava indicado, o vencedor foi “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler. Já em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, também com indicação para “O agente secreto”, o prêmio ficou com “Valor sentimental”, do norueguês Joachim Trier.



Em Melhor Documentário, categoria na qual concorria “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, o troféu foi para “Sr. ninguém contra Putin”, de David Borenstein. Por fim, em Melhor Fotografia, com indicação para Adolpho Veloso por “Sonhos de trem”, a estatueta ficou com “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, que também levou o prêmio de Melhor Filme.



O filme mais indicado desta edição, “Uma batalha após a outra”, foi o maior vencedor da noite, com seis troféus, seguido de “Pecadores” e “Frankenstein”, ambos com três vitórias. A maior surpresa foi o britânico Robert Aramayo desbancar nomes como Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke no prêmio de Melhor Ator. Aramayo interpreta John Davidson, um ativista com síndrome de Tourette, no filme "Eu juro", de Kirk Jones. O ator venceu o Bafta de Melhor Ator minutos depois de receber também o prêmio de Revelação.



Em seu discurso, disse emocionado que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Já Paul Thomas Anderson, ao receber o troféu de Melhor Filme classificou a conquista como “uma honra tremenda” e acrescentou: “Qualquer um que diga que os filmes não são mais bons pode ir embora.”

O Brasil já venceu o Bafta em duas edições. “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, conquistou o prêmio de Melhor Edição em 2003, e “Central do Brasil”, de Walter Salles, venceu como Melhor Filme Estrangeiro em 1999.



À ESPERA DO OSCAR

A próxima parada é o Oscar, em 15 de março. Além de disputar Melhor Filme Internacional, “O agente secreto” aparece nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura.



Adolpho Veloso, vencedor do Critics' Choice Awards e do Globo de Ouro, também concorre ao Oscar de Melhor Fotografia por “Sonhos de Trem”. Na temporada passada, “Ainda estou aqui”, drama de Walter Salles, também não saiu premiado de Londres. O Bafta de Melhor Filme Internacional ficou com o francês “Emilia Pérez”.



No principal prêmio britânico, os vencedores são escolhidos por membros da Academia Britânica de Cinema e Televisão, que reúne cerca de 10 mil profissionais da indústria do audiovisual e dos games – a maioria do Reino Unido, mas também há membros internacionais. Desse total, cerca de 8.300 votam nas categorias de cinema.



Para participar, os membros precisam cumprir critérios como ter ao menos cinco anos de experiência na área e pagar uma taxa anual. Os votantes são divididos por especialidade, como atuação e direção, e cada categoria tem uma lista inicial definida por grupos específicos. Na etapa final, todos votam em seus favoritos.



O prêmio já antecipou resultados do Oscar em algumas ocasiões, mas raramente as escolhas coincidem totalmente, já que apenas uma pequena parcela dos votantes também integra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Nos últimos 10 anos, apenas dois filmes venceram simultaneamente os prêmios principais do Oscar e do Bafta: “Oppenheimer”, em 2024, e “Nomadland”, em 2021 (com Folhapress).

PRINCIPAIS VENCEDORES

Melhor Filme

“Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson

Melhor Atriz

Jessie Buckley, por “Hamnet”

Melhor Ator

Robert Aramayo, por "Eu juro"

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson, por "Uma batalha após a outra"

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Valor sentimental”, de Joachim Trier

Melhor Roteiro Adaptado

“Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson

Melhor Roteiro Original

“Pecadores”, de Ryan Coogler

Melhor Ator Coadjuvante

Sean Penn, por “Uma batalha após a outra”

Melhor Atriz Coadjuvante

Wunmi Mosaku, por “Pecadores”