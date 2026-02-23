Reality de modelos tem bastidores expostos em documentário

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Lançado originalmente em 2003, o reality show norte-americano que prometia transformar mulheres comuns em supermodelos voltou aos holofotes com a estreia de um documentário na Netflix. Dividida em três episódios de cerca de uma hora cada, "Americas next top model: choque de realidade" revisita os bastidores do programa idealizado e comandado por Tyra Banks e traz à tona discussões sobre os limites do entretenimento na televisão.



Fenômeno de audiência na TV e, anos depois, no streaming – especialmente durante a pandemia, quando voltou a ser maratonado por milhares de pessoas – o programa passou a ser revisto sob outra ótica. O que antes era tratado como diversão começou a ser apontado como abuso. Cenas de assédio moral e até físico, relatos de distúrbios alimentares, crises de choro e desmaios em sessões de fotos e acusações de racismo estão entre os episódios relembrados.



Criado com o discurso de romper padrões da indústria da moda, o reality se propunha a abrir espaço para mulheres fora das medidas consideradas ideais. Tyra Banks, a criadora dizia que queria mudar o mundo da beleza. Uma das primeiras supermodelos negras de grande projeção internacional, primeira Angel negra da Victoria’s Secret e pioneira ao estampar capas de revistas, ela afirmava que queria desafiar o sistema que ela própria enfrentou no início da carreira.



No documentário, ela relembra como características afro eram frequentemente desvalorizadas no mercado. Mesmo quando modelos negras vendiam mais, recebiam menos e tinham menos oportunidades. “Eu queria mostrar que a beleza não é uma coisa só e lutar contra a indústria da moda”, diz sobre a criação do programa em entrevista exibida no documentário.



O formato era simples. Dez garotas viviam juntas em um apartamento e, durante oito semanas de provas, aprendiam a cada episódio uma habilidade ligada à modelagem, passarela, fotografia e postura diante das câmeras. Antes de os desafios começarem, passavam por uma transformação radical de visual, nem sempre consentida. A cada semana, uma participante era eliminada, até que restasse apenas a vencedora.



O prêmio prometia um pacote para entrar na indústria com capa de revista e contrato com uma agência. Na prática, porém, a realidade era outra. Muitas relataram que as agências as deixavam de lado por preconceito por terem participado de um reality show. A produção também não oferecia suporte depois do fim das gravações.



RESISTÊNCIA

Antes de virar fenômeno, o projeto enfrentou resistência. Emissoras recusaram a ideia por acreditarem que modelos não cativavam o público e não tinham apelo para a televisão. O formato só foi aceito pela UPN, um canal que atravessava dificuldades financeiras e precisava de um grande sucesso para não falir. A aposta funcionou. No auge, o reality alcançou audiência estimada em 100 milhões de pessoas e era exibido em cerca de 180 países.



Com o tempo, porém, o desgaste começou a aparecer. Para manter os índices de audiência, as provas foram ficando cada vez mais exageradas. Em uma época em que realities de resistência faziam sucesso, as participantes passaram a ser expostas a situações degradantes. Posavam com carcaças de animais mortos, transformavam medos pessoais em ensaios fotográficos e enfrentavam desafios físicos. Muitas relatam jornadas exaustivas de trabalho e alimentação restrita, com medo de engordar e sair do padrão exigido.



O documentário mostra que várias ex-participantes carregam traumas até hoje. Distúrbios alimentares, ansiedade e impactos na autoestima aparecem nos depoimentos. Enquanto isso, Tyra surge como a primeira entrevistada e conduz grande parte da narrativa. Diz que evitou falar sobre o assunto por anos, mas que agora seria o momento. Ao longo dos episódios, tenta contextualizar decisões e suavizar acontecimentos, buscando uma espécie de redenção e se afastando da responsabilidade pela falta de ética nos bastidores em nome da audiência.



A 12ª temporada do programa teve gravações em São Paulo, mas essa passagem pelo Brasil não é explorada no documentário. A única referência ao país é quando esteticistas aparecem na casa das participantes para fazer depilação íntima com cera – o que nos Estados Unidos ficou conhecido como “depilação brasileira”.



O sucesso internacional também gerou versões locais, como o “Brazil’s Next Top Model”, exibido pelo canal Sony entre 2007 e 2009. O júri principal reunia a jornalista Erika Palomino, o estilista Dudu Bertholini e o maquiador Duda Molinos. A apresentação ficou com Fernanda Motta, depois que Gisele Bündchen recusou o convite.



Uma das concorrentes chegou a denunciar as condições da casa onde as participantes ficavam confinadas, afirmando que não havia água quente. A frustração também marcou as vencedoras. Mariana Velho, campeã da versão brasileira, recusou contrato com a agência Ford ao considerar abusivas as cláusulas impostas. Segundo ela, o acordo previa multas altas caso ganhasse peso ou recusasse testes. Decepcionada, abandonou a carreira de modelo e passou a cursar Direito.



Com entrevistas de ex-jurados, produtores e participantes, o documentário revisita o reality que se vendia como vitrine de oportunidades sob a perspectiva de quem viveu a experiência e ainda lida com suas consequências. Tyra Banks, porém, evita assumir responsabilidade direta. Ao longo dos episódios, tenta contextualizar decisões, suavizar episódios polêmicos e construir uma narrativa de redenção, afastando de si a culpa pela falta de ética nos bastidores em nome da audiência.

“AMERICA'S NEXT TOP MODEL: CHOQUE DE REALIDADE”

- Documentário com três episódios já disponíveis na Netflix.