TELEVISÃO

Ana Furtado vai comandar programa 'Fábrica de casamentos' no SBT/Alterosa

Ex-apresentadora da Globo, que agora faz parte do SBT, atuou em novelas e minisséries, foi repórter do 'Fantástico' e ficou à frente do 'É de casa' até 2022

22/02/2026 02:00

Apresentadora Ana Furtado sorri para a câmera e segura buquê de flores brancas. Ela será a nova apresentadora do programa Fábrica de casamentos, do SBT/Alterosa
Ana Furtado vai realizar desejos para lá de inusitados de casais em 'Fábrica de casamentos', cuja nova temporada estreia este semestre crédito: Pino Gomes/divulgação

Ana Furtado é a nova contratação do SBT. A apresentadora, de 52 anos, vai comandar a quinta temporada do programa “Fábrica de casamentos”, exibido simultaneamente no canal aberto e no streaming Disney+. A equipe da atração é composta pela confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e Mari Dedivitis, organizadora de festas.

Com direção de Marcelo Kestenbaum, a estreia da nova temporada da atração, exibida em Minas Gerais pelo SBT/Alterosa, está prevista para este primeiro semestre, ainda sem data definida.

O programa foi interrompido devido à pandemia de COVID-19 e volta agora, seis anos depois, apresentando a produção completa de uma festa de casamento em apenas sete dias, atendendo a pedidos, às vezes inusitados, de casais de noivos. 

Exibidas de 2017 a 2020, as quatro temporadas anteriores foram comandadas por Chris Flores e pelo chef Carlos Bertolazzi. Atualmente, Chris apresenta o vespertino “Melhor da tarde”, na Band.

Ana Furtado deixou a TV Globo em setembro de 2022, após 26 anos na emissora. Estava à frente do programa “É de casa”, exibido nas manhãs de sábado, atualmente sob o comando de Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Talitha Morete.

Bailarina em 'Explode coração'

Casada com o diretor Boninho, que deixou a Globo em 2024 e é parceiro do SBT no reality “The voice”, Ana estreou na Globo como bailarina na abertura da novela “Explode coração” (1995).

Como atriz, a carioca participou de “Pecado capital” (1998), “O quinto dos infernos” (2002), “Páginas da vida” (2006) e “Caminho das Índias” (2009), entre outros folhetins e séries.

Foi repórter do “Vídeo show” e do “Fantástico”. Em 2022, despediu-se dos "estúdios globais" conquistando o terceiro lugar no quadro “Dança dos famosos”, atração do “Domingão”. 

Sereia, trator e carruagem

“Fábrica de casamentos” chamou a atenção por realizar desejos excêntricos de casais, como festas inspiradas em jogos de basquete, na tecnologia da robótica ou no universo country. O programa providenciou vestidos de noiva coloridos e até o figurino de uma “noiva sereia”.

A atração nupcial também produziu entradas triunfais inusitadas. Uma noiva chegou à cerimônia das próprias bodas sobre um trator; outra veio a bordo da carruagem de Cinderela, em clima de conto de fadas.

Mulher vestida de noiva sorri, sentada em trator. Ao lado dela há convidados com roupa de casamento em cena do programa Fábrica de casamentos, do SBT
Noiva pediu trator em sua festa de casamento e o desejo virou realidade no programa do SBT/Alterosa SBT/reprodução

A cada episódio, o telespectador acompanha todo o processo do casório, do início dos preparativos até o momento final.

A emissora paulista promete novas dinâmicas na quinta temporada. “Fábrica de casamentos” será exibido simultaneamente no SBT/Alterosa e no Disney+, porém cenas exclusivas serão disponibilizadas apenas na plataforma de streaming. 

