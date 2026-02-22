Ana Furtado vai comandar programa 'Fábrica de casamentos' no SBT/Alterosa

Ana Furtado é a nova contratação do SBT. A apresentadora, de 52 anos, vai comandar a quinta temporada do programa “Fábrica de casamentos”, exibido simultaneamente no canal aberto e no streaming Disney+. A equipe da atração é composta pela confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e Mari Dedivitis, organizadora de festas.

Com direção de Marcelo Kestenbaum, a estreia da nova temporada da atração, exibida em Minas Gerais pelo SBT/Alterosa, está prevista para este primeiro semestre, ainda sem data definida.

O programa foi interrompido devido à pandemia de COVID-19 e volta agora, seis anos depois, apresentando a produção completa de uma festa de casamento em apenas sete dias, atendendo a pedidos, às vezes inusitados, de casais de noivos.

Exibidas de 2017 a 2020, as quatro temporadas anteriores foram comandadas por Chris Flores e pelo chef Carlos Bertolazzi. Atualmente, Chris apresenta o vespertino “Melhor da tarde”, na Band.

Ana Furtado deixou a TV Globo em setembro de 2022, após 26 anos na emissora. Estava à frente do programa “É de casa”, exibido nas manhãs de sábado, atualmente sob o comando de Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Talitha Morete.

Bailarina em 'Explode coração'

Casada com o diretor Boninho, que deixou a Globo em 2024 e é parceiro do SBT no reality “The voice”, Ana estreou na Globo como bailarina na abertura da novela “Explode coração” (1995).

Como atriz, a carioca participou de “Pecado capital” (1998), “O quinto dos infernos” (2002), “Páginas da vida” (2006) e “Caminho das Índias” (2009), entre outros folhetins e séries.

Foi repórter do “Vídeo show” e do “Fantástico”. Em 2022, despediu-se dos "estúdios globais" conquistando o terceiro lugar no quadro “Dança dos famosos”, atração do “Domingão”.

Sereia, trator e carruagem

“Fábrica de casamentos” chamou a atenção por realizar desejos excêntricos de casais, como festas inspiradas em jogos de basquete, na tecnologia da robótica ou no universo country. O programa providenciou vestidos de noiva coloridos e até o figurino de uma “noiva sereia”.

A atração nupcial também produziu entradas triunfais inusitadas. Uma noiva chegou à cerimônia das próprias bodas sobre um trator; outra veio a bordo da carruagem de Cinderela, em clima de conto de fadas.

Noiva pediu trator em sua festa de casamento e o desejo virou realidade no programa do SBT/Alterosa SBT/reprodução

A cada episódio, o telespectador acompanha todo o processo do casório, do início dos preparativos até o momento final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A emissora paulista promete novas dinâmicas na quinta temporada. “Fábrica de casamentos” será exibido simultaneamente no SBT/Alterosa e no Disney+, porém cenas exclusivas serão disponibilizadas apenas na plataforma de streaming.