Entrevista póstuma de Eric Dane está disponível na Netflix

Menos de 24h após a morte de Eric Dane, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) em abril de 2025, a Netflix disponibiliza uma entrevista inédita com o ator. Esse é o primeiro de três projetos nos quais ele se concentrou nos últimos meses, que também envolvem a escrita de um livro de memórias e a gravação de episódios inéditos da série "Euphoria".

Conhecido por papéis em produções como "Grey's anatomy" e "Euphoria", Dane morreu na quarta-feira (19/2), aos 53 anos, quase 10 meses após tornar público o diagnóstico da doença neurodegenerativa, que compromete progressivamente os movimentos e não tem cura.

O episódio especial de 50 minutos "Famous last words: Eric Dane", disponível na Netflix Brasil, faz parte da série "Últimas palavras", que reúne depoimentos de personalidades gravados sob acordo de divulgação apenas após a morte. A série do streaming teve uma entrevista póstuma com a primatologista Jane Goodall.

Na gravação, o ator dirigiu-se diretamente às filhas, Billie e Georgia, e elencou quatro aprendizados após o diagnóstico: viver no presente, buscar uma paixão, escolher amizades com critério e enfrentar desafios com perseverança. Ele relatou que a doença já havia comprometido totalmente o braço direito e afetado sua autonomia.

Outros projetos

Após confirmar a ELA, ele anunciou o livro "Book of days: A memoir in moments", a ser publicado pelo selo The Open Field, da Penguin Random House. Na obra, revisita episódios como o nascimento das filhas, o processo de recuperação da dependência de álcool e o momento em que recebeu o diagnóstico. Em comunicado divulgado em dezembro pela editora, afirmou que escrever era uma forma de lidar com a doença e registrar os eventos que marcaram sua trajetória. A data de lançamento não foi informada.

No período, o ator também gravou episódios da terceira temporada de "Euphoria", produção da HBO Max. A informação foi confirmada por seu representante à revista "People". Os novos capítulos têm estreia prevista para 12 de abril. Na série, Dane interpreta Cal Jacobs, pai de Nate (Jacob Elordi), personagem envolvido em um escândalo criminal ao fim da segunda temporada. (Com Folhapress)

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes