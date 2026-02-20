Eric Dane: ex-esposa pediu para arquivar divórcio após diagnóstico de ELA

(UOL/FOLHAPRESS) - Rebecca Gayheart, ex-esposa de Eric Dane, pediu o arquivamento do processo de divórcio 7 anos após o pedido inicial.



Rebecca pediu o arquivamento do pedido de 2018 em março de 2025. Segundo documentos obtidos pela People, tanto ela quanto Dane assinaram os documentos.

Eles estariam dando uma nova chance ao casamento. Eles se conheceram em 2003, casaram-se em Las Vegas, Estados Unidos, um ano depois, e a união terminou em 2017. "Após 14 anos juntos, decidimos que terminar nosso casamento é a melhor decisão para nossa família", disse Dane à revista People na época.

Um mês após o arquivamento do divórcio, ele revelou o diagnóstico de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Em entrevista ao The Cut, Rebecca Gayheart contou que, por mais que a família tentasse ser otimista, o ator, ela e a família consideravam possibilidade de o astro não suportar as complicações da doença.

O divórcio foi motivado por diferenças irreconciliáveis, mas eles mantiveram uma relação amigável após o processo. Eles continuaram a criar as filhas Billie e Georgia juntos e falaram muito bem um do outro ao longo dos anos. Em 2022, levaram as filhas para passar férias na França. Em 2023, Dane e Gayheart passaram um tempo juntos no México, onde foram vistos de mãos dadas, além de terem sido vistos se divertindo em férias no Havaí, em 2024.

Gayheart apoiou o ex-marido durante o tratamento. "O que eu puder fazer, ou de qualquer forma que eu puder contribuir para tornar essa jornada melhor ou mais fácil para ele, eu quero fazer", disse ao The Cut.

"Nosso amor pode não ser romântico, mas é um amor familiar", disse Rebecca Gayheart.

Apesar da reaproximação com a ex-esposa, a última aparição de Dane foi com a namorada Janell Shirtcliff. Eles estiveram no tapete vermelho da estreia da série Countdown em Los Angeles, EUA, em junho de 2025.

Eric Dane morreu ontem, aos 53 anos. A morte do astro das séries Grey's Anatomy e Euphoria foi confirmada em comunicado da família enviado à revista People. "Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo", diz o texto.