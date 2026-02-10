Blake Garrett, ator de "Zoando na Escola", morre aos 33 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-ator mirim Blake Garrett, de 33 anos, morreu no último domingo (8/2). A informação foi divulgada nesta terça-feira pela família. Garrett ficou conhecido mundialmente por participar do filme “Zoando na escola”. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Blake Garrett se afastou da carreira artística e, há três anos, estava sóbrio após problemas com álcool e drogas Facebook

Segundo familiares, o artista havia procurado atendimento médico dias antes após sentir dores intensas e foi diagnosticado com herpes-zóster, infecção viral que provoca dor nos nervos. Carol Garrett, mãe de Blake, afirmou que existe a suspeita de que o filho tenha tentado se automedicar para aliviar o sofrimento, o que pode ter resultado em um acidente trágico.

Blake vivia em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, há cerca de três anos. De acordo com a mãe, ele mantinha uma vida estável e estava sóbrio nesse período, após enfrentar dificuldades pessoais no passado.

Nascido em Austin, no Texas, Blake Garrett começou a atuar ainda criança em produções teatrais locais, participando de montagens como “Aladdin a lâmpada mágica” e “Peanuts: a Charlie Brown tribute”. Ainda jovem, integrou o espetáculo itinerante “Barney’s colorful world”, entre 2003 e 2004, experiência que abriu caminho para trabalhos no audiovisual.

O trabalho mais conhecido é de 2006, com o filme “Zoando na escola”, adaptação do livro infantil de Thomas Rockwell. Na produção, ele interpretou Plug, um dos aliados do valentão da escola. O longa acompanha um estudante recém-chegado que aceita o desafio de comer minhocas para provar coragem.

O desempenho do elenco infantil rendeu ao grupo o prêmio de Melhor Elenco Jovem no Young Artist Awards de 2007, uma das principais premiações dedicadas a jovens atores.

Após a experiência no cinema, Garrett optou por se afastar da carreira artística e passou a se dedicar a outros interesses, como esportes. Mesmo assim, permaneceu lembrado pelo público que acompanhou o cinema infantil dos anos 2000.

