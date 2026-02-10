Blake Garrett, ator de "Zoando na Escola", morre aos 33 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O ex-ator mirimBlake Garrett, de 33 anos, morreu no último domingo (8/2). A informação foi divulgada nesta terça-feira pela família. Garrett ficou conhecido mundialmente por participar do filme “Zoando na escola”. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo familiares, o artista havia procurado atendimento médico dias antes após sentir dores intensas e foi diagnosticado com herpes-zóster, infecção viral que provoca dor nos nervos. Carol Garrett, mãe de Blake, afirmou que existe a suspeita de que o filho tenha tentado se automedicar para aliviar o sofrimento, o que pode ter resultado em um acidente trágico.
Blake vivia em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, há cerca de três anos. De acordo com a mãe, ele mantinha uma vida estável e estava sóbrio nesse período, após enfrentar dificuldades pessoais no passado.
Nascido em Austin, no Texas, Blake Garrett começou a atuar ainda criança em produções teatrais locais, participando de montagens como “Aladdin a lâmpada mágica” e “Peanuts: a Charlie Brown tribute”. Ainda jovem, integrou o espetáculo itinerante “Barney’s colorful world”, entre 2003 e 2004, experiência que abriu caminho para trabalhos no audiovisual.
O trabalho mais conhecido é de 2006, com o filme “Zoando na escola”, adaptação do livro infantil de Thomas Rockwell. Na produção, ele interpretou Plug, um dos aliados do valentão da escola. O longa acompanha um estudante recém-chegado que aceita o desafio de comer minhocas para provar coragem.
O desempenho do elenco infantil rendeu ao grupo o prêmio de Melhor Elenco Jovem no Young Artist Awards de 2007, uma das principais premiações dedicadas a jovens atores.
Após a experiência no cinema, Garrett optou por se afastar da carreira artística e passou a se dedicar a outros interesses, como esportes. Mesmo assim, permaneceu lembrado pelo público que acompanhou o cinema infantil dos anos 2000.
O ator Adam Sandler ironizou a Academia do Oscar durante o Festival de Cinema de Santa Bárbara após não receber uma indicação ao prêmio.
Reprodução do instagram @adamsandler
Jay Kelly” nas categorias de atuação, apesar de ter sido cotado e de ter concorrido ao Globo de Ouro e ao Critics Choice.
- Reprodução do instagram @adamsandler"
width="685" height="470" />
Homenageado com o Maltin Modern Master Award, o ator comentou a ausência de “Jay Kelly” nas categorias de atuação, apesar de ter sido cotado e de ter concorrido ao Globo de Ouro e ao Critics Choice.
Reprodução do instagram @adamsandler
Com direção de Noah Baumbach — de “História de um Casamento” —, o filme apresenta Clooney no papel de um astro de cinema em crise pessoal durante uma viagem pela Europa, acompanhado por Sandler na pele de seu empresário.
Reprodução/Netlix
A produção adota um tom mais introspectivo e dramático, em contraste com os filmes cômicos clássicos de Adam Sandler.
Divulgação
Adam Richard Sandler nasceu em 9 de setembro de 1966, no bairro do Brooklyn, em Nova York, mas cresceu na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire.
Reprodução do instagram @adamsandler
Filho de Judy, professora, e Stanley Sandler, engenheiro elétrico, desde cedo ele demonstrou interesse por humor e apresentações. Na adolescência, começou a fazer pequenos números de stand-up em clubes locais, incentivado pelo irmão mais velho.
Reprodução do instagram @adamsandler
Após concluir o ensino médio, Sandler ingressou na Universidade de Nova York, onde se formou em artes cênicas em 1988. Durante esse período, aperfeiçoou seu talento como comediante e ator, participando de peças e apresentações humorísticas.
Reprodução do instagram @adamsandler
Sua grande oportunidade surgiu no início dos anos 1990, quando foi convidado a integrar o elenco do lendário programa Saturday Night Live, onde permaneceu de 1990 a 1995, primeiro como roteirista e, em seguida, como ator.
Reprodução do instagram @adamsandler
No programa, Sandler criou personagens memoráveis e músicas cômicas que conquistaram o público, tornando-o uma figura popular da televisão americana da época.
Reprodução do instagram @adamsandler
Sua transição para o cinema aconteceu ainda nos anos 1990, com comédias como “Billy Madison”, “Happy Gilmore – Um Maluco no Golfe” e “O Rei da Água”.
Divulgação
Esses filmes consolidaram seu estilo característico: humor físico, personagens excêntricos e situações absurdas.
- Reprodução do instagram @adamsandler
O sucesso comercial veio de forma ainda mais expressiva com “Afinado no Amor” e “Como Se Fosse a Primeira Vez”, ambos ao lado de Drew Barrymore, parceria que rendeu ao público algumas das comédias românticas mais queridas do período.
Divulgação
Ao longo das décadas, Sandler manteve forte apelo junto ao público, com sucessos de bilheteria como “O Paizão”, “Esposa de Mentirinha” e “Gente Grande”.
Divulgação
Em paralelo, criou sua própria produtora, a Happy Madison Productions, responsável por grande parte de seus filmes e pela produção de longas para colegas do meio.
Divulgação
Apesar de frequentemente receber críticas negativas da imprensa especializada, Sandler demonstrou versatilidade ao atuar em dramas elogiados. Sua performance em “Embriagado de Amor”, dirigido por Paul Thomas Anderson, surpreendeu pela intensidade emocional.
Reprodução
Nos últimos anos, Sandler firmou uma parceria de peso com a Netflix, lançando produções originais que, embora dividam opiniões da crítica, alcançaram grande audiência global, como “Mistério no Mediterrâneo” e “Arremessando Alto”.
Reprodução do instagram @adamsandler
Sandler também já fez trabalhos como dublador de animações, como “Léo”, da Netflix, em que dá voz ao lagarto que é o personagem principal.
Reprodução do instagram @adamsandler
Fora das telas, Sandler é conhecido por manter um estilo de vida discreto. Casado com a atriz e modelo Jackie Sandler desde 2003. O casal tem duas filhas, Sadie e Sunny.
Reprodução do instagram @adamsandler