Vocalista da banda 3 Doors Down, Brad Arnold morre aos 47 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O vocalista e fundador da banda americana de rock 3 Doors Down, Brad Arnold, morreu neste sábado (7/2), aos 47 anos. Ele tinha um câncer renal em estágio avançado. Segundo comunicado divulgado pela banda em suas redes sociais, o artista morreu enquanto dormia, cercado por sua mulher e família.

"Sua música ecoou muito além dos palcos, criando momentos de conexão, alegria, fé e experiências compartilhadas que permanecerão vivos por muito tempo depois de suas apresentações. Acima de tudo, ele foi um marido dedicado para Jennifer, e sua gentileza, bom humor e generosidade tocaram todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Aqueles mais próximos se lembrarão não apenas de seu talento, mas também de sua humanidade, humildade, fé e profundo amor pela família e pelos amigos", diz a nota.

Arnold havia revelado o diagnóstico de câncer aos fãs em maio de 2025. A notícia fez com que a banda cancelasse shows nos últimos meses.

"Tenho algumas notícias não muito boas para vocês hoje. Então, fiquei doente há algumas semanas e fui ao hospital para fazer exames, e recebi o diagnóstico de carcinoma de células renais com metástase no pulmão. E está no estágio quatro, o que não é nada bom", disse ele na época.

No vídeo, ele também afirmou não estar com medo. "Sinceramente, não estou com medo nenhum. Mas isso vai nos obrigar a cancelar nossa turnê neste verão. Lamentamos muito por isso. Eu adoraria que vocês orassem por mim sempre que puderem. E acho que está na hora de eu ouvir 'It's Not My Time' um pouquinho, né?"

Arnold ajudou a formar a banda em 1996, no estado americano do Mississippi, ao lado do então guitarrista Matt Roberts e do baixista Todd Harrell. O 3 Doors Down alcançou a fama com o álbum de estreia "The Better Life", lançado em 2000.

O trabalho de estúdio mais recente da banda, "Us and the Night", saiu em 2016. Arnold também foi o responsável por compor e produzir, aos 15 anos, o sucesso "Kryptonite", uma das músicas mais lembradas do grupo.