CARNAVAL 2026

Anitta responde grupo evangélico que foi a seu show pregar religião

Grupo comprou ingressos para os Ensaios da Anitta na intenção de debater religião com pessoas na plateia; cantora reagiu em publicação

07/02/2026 11:01 - atualizado em 07/02/2026 11:01

Ensaios da Anitta chegam a BH neste sábado (7/2) com ingressos esgotados
Ensaios da Anitta chegam a BH neste sábado (7/2) com ingressos esgotados crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta comentou na postagem de um grupo que foi a seu show em Curitiba para falar de religião. 

Grupo comprou ingressos para os Ensaios da Anitta na intenção de debater religião com pessoas na plateia. "A gente está aqui pregando o evangelho de Jesus e lembrando essas pessoas de que Jesus morreu a morte delas", diz um dos integrantes em vídeo que viralizou no Instagram. Eles foram ao show em Curitiba no último sábado (31). 

No vídeo, eles mostram as técnicas que utilizaram para abordar pessoas. "Aqui a Ana se ofereceu para tirar foto de um grupo onde tivemos abertura para pregar o evangelho de Jesus", diz um trecho. 

Eles aparecem conversando com diferentes grupos. Algumas pessoas têm a identidade oculta, outras não. 

Anitta deixou um comentário na publicação. "Adorei! Cantei na igreja católica por anos, adoro a história de Jesus. Quando tem evento de vocês? Quero contar pra vocês as lendas dos orixás e de alguns Deuses Hindus que eu gosto bastante", escreveu a cantora, concluindo a mensagem com um emoji de coração.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 cultura musica

