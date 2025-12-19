Anitta, Silvio Santos e mais: os nomes reais de 10 famosos brasileiros

A recente descoberta de que o astro de Hollywood Brad Pitt se chama, na verdade, William Bradley Pitt, surpreendeu muitos fãs. O que poucos sabem é que usar um nome artístico é uma prática bastante comum entre celebridades no Brasil e no mundo.

Mudar ou adaptar o nome de batismo é uma estratégia antiga no mundo do entretenimento. As razões variam: alguns buscam nomes mais fáceis de memorizar, outros homenageiam familiares ou criam uma identidade completamente nova para suas carreiras.

Leia Mais

De ícones da TV a estrelas da música sertaneja e do pop, a lista de famosos com nomes "secretos" é extensa e revela curiosidades sobre suas trajetórias. Confira a seguir os nomes verdadeiros de dez grandes celebridades brasileiras.

Anitta: a cantora que conquistou o mundo se chama Larissa de Macedo Machado. O nome artístico foi inspirado na minissérie "Presença de Anita", em que a personagem era vista como sensual e livre.

Silvio Santos: um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira é, na certidão de nascimento, Senor Abravanel. Ele escolheu um nome que considerava mais sonoro e artístico para sua carreira no rádio.

Gusttavo Lima: o cantor de música sertaneja foi batizado como Nivaldo Batista Lima. A mudança foi sugerida por empresários no início de sua jornada musical para criar um nome de maior impacto.

Fernanda Montenegro: a grande dama do teatro e da teledramaturgia brasileira se chama Arlette Pinheiro Esteves da Silva. O sobrenome Montenegro foi uma homenagem a um médico da família.

Zezé Di Camargo: antes de formar uma das duplas mais famosas do país, o cantor era conhecido como Mirosmar José de Camargo.

Xuxa: o apelido da Rainha dos Baixinhos se tornou tão forte que foi incorporado ao seu nome oficial. Ela se chama Maria da Graça Xuxa Meneghel.

Eduardo Costa: o nome de batismo do cantor sertanejo é Edson Vander da Costa Batista. Ele optou por uma combinação mais simples e comercial para se lançar no mercado.

Bruna Marquezine: a atriz nasceu como Bruna Reis Maia. Ela adotou o sobrenome Marquezine em homenagem à sua avó, de ascendência italiana.

Paolla Oliveira: registrada como Caroline Paola Oliveira da Silva, a atriz dobrou o "l" no nome do meio por sugestão de um numerólogo no início da carreira.

Luan Santana: embora mantenha o primeiro nome, o astro da música sertaneja tem um nome completo um pouco diferente do conhecido: Luan Rafael Domingos Santana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata