Vocalista do Green Day critica agentes do ICE

Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, pediu que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, responsáveis pela perseguição e detenção de imigrantes nos Estados Unidos, renunciem aos seus empregos. A afirmação aconteceu durante um show do grupo na noite dessa sexta-feira (6/2), dois dias antes da banda de punk tocar no Super Bowl. A principal atração do evento esportivo será Bad Bunny.

"A todos os agentes do ICE por aí, onde quer que estejam, larguem esse emprego de merda. Larguem esse emprego horrível que vocês têm. Porque quando isso acabar, vai acabar em algum momento, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, eles vão descartar vocês como se fossem um péssimo hábito. Venham para este lado da linha", disse Armstrong.

O vocalista do Green Day também mudou letras da banda para falar de temas atuais. Ao cantar "Holiday", ele mudou o verso "the representative from California has the floor", ou "o representante da Califórnia tem a palavra", para "the representative from Epstein Island has the floor", "o representante da Ilha de Epstein tem a palavra", em referência aos arquivos de Jeffrey Epstein.

Ele também dedicou uma das canções a Minneapolis, cidade onde um homem morreu após ser baleado por um agente do ICE.