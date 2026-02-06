O que é o ICE: origem, funções e atuação da polícia de imigração dos EUA

A atuação do ICE, agência de imigração e fiscalização alfandegária dos Estados Unidos, costuma gerar dúvidas sobre sua origem, tamanho e forma de atuação. Criado em um contexto de reestruturação da segurança interna após os atentados de 11 de setembro, o órgão se tornou um dos principais símbolos da política migratória norte-americana. Ao longo dos anos, sua presença em operações de campo, muitas vezes com agentes encapuzados ou mascarados, reforçou a imagem de uma polícia voltada ao controle rígido de fronteiras e de estrangeiros em situação irregular.

O ICE não é apenas responsável por prisões de imigrantes. A agência também atua em áreas como combate ao tráfico de pessoas, fiscalização de vistos, segurança em portos e aeroportos e investigação de crimes transnacionais. Essa combinação de funções faz com que o órgão tenha estrutura robusta, com equipes especializadas, equipamentos táticos e participação em operações conjuntas com outras forças de segurança federais, estaduais e locais.

O que é o ICE e qual a sua função na política migratória dos EUA?

O U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) é uma agência federal vinculada ao Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security – DHS). Sua missão declarada é fazer cumprir as leis de imigração e proteger a segurança nacional, a segurança pública e a integridade das fronteiras. Na prática, isso se traduz em fiscalização de permanência de estrangeiros, detenções e deportações, além de investigações sobre crimes relacionados à imigração.

A polícia de imigração atua, principalmente, por meio de duas grandes diretorias: Enforcement and Removal Operations (ERO), focada na detenção e remoção de imigrantes em situação irregular, e Homeland Security Investigations (HSI), que conduz investigações criminais, como contrabando de pessoas, fraudes em documentos migratórios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Assim, a atuação do ICE vai além de operações de campo em bairros e locais de trabalho, alcançando também investigações complexas de alcance internacional.

Criado em 2003 após o 11 de setembro, o ICE reúne funções de imigração e fiscalização alfandegária, sendo peça central na política migratória norte-americana – depositphotos.com / Mehaniq

Quando surgiu o ICE e como foi criado?

O ICE foi oficialmente estabelecido em março de 2003, como parte da grande reforma de segurança interna ocorrida após os ataques de 11 de setembro de 2001. Naquele período, os Estados Unidos criaram o Departamento de Segurança Interna para centralizar funções antes dispersas em outras pastas. A formação da agência resultou da fusão de estruturas que pertenciam ao antigo Serviço de Imigração e Naturalização (INS) e ao Serviço de Alfândega.

Antes da criação do ICE, as funções migratórias estavam divididas entre órgãos com mandatos distintos. A partir de 2003, o governo passou a concentrar, em uma mesma agência, atividades de fiscalização migratória e de combate a crimes transnacionais ligados ao movimento de pessoas e mercadorias. Essa reorganização foi apresentada como uma forma de fortalecer o controle de fronteiras, agilizar deportações e melhorar a coordenação entre imigração, alfândega e segurança nacional.

Quantos agentes o ICE tem atualmente?

Em 2025, estimativas públicas indicam que o ICE conta com dezenas de milhares de funcionários, distribuídos entre agentes de campo, analistas, pessoal administrativo e apoio operacional. Os números variam conforme o orçamento anual aprovado pelo Congresso e as prioridades definidas pelo governo federal. Em anos recentes, dados oficiais apontaram um quadro funcional na faixa de dezenas de milhares de servidores civis, com parte deles atuando diretamente em operações de imigração e parte em atividades de investigação e suporte técnico.

É importante observar que, além do efetivo próprio, a polícia de imigração dos EUA trabalha com parcerias e convênios com agências locais e estaduais. Em alguns casos, departamentos de polícia e xerifes recebem treinamento e autorização para colaborar em ações de detenção de estrangeiros em situação migratória irregular. Isso amplia a capacidade de atuação do ICE sem necessariamente aumentar, na mesma proporção, o número de agentes federais em campo.

Por que agentes do ICE usam máscara em operações?

O uso de máscaras, balaclavas ou coberturas faciais por membros do ICE ocorre principalmente em operações sensíveis ou de risco mais elevado. Em muitos casos, a justificativa oficial se relaciona à proteção de identidade dos agentes, sobretudo quando lidam com organizações criminosas, redes de tráfico de pessoas ou situações em que há possibilidade de retaliação contra servidores e suas famílias. A exposição do rosto pode facilitar identificação em redes sociais, registros públicos ou por grupos investigados.

Outro motivo frequente é a segurança operacional. Em ações conjuntas com unidades táticas, como equipes de entrada em residências ou galpões, o uso de equipamentos de proteção inclui máscaras integradas a capacetes, óculos e coletes. Essas máscaras podem oferecer proteção contra poeira, detritos, agentes químicos ou situações em que haja risco ambiental. Em ambientes fechados, por exemplo, onde possam ser utilizados sprays químicos, esse tipo de equipamento ajuda a preservar a saúde dos agentes.

Agentes do ICE usam máscaras em operações por segurança e para proteger identidade, principalmente em ações contra redes de tráfico e grupos criminosos – depositphotos.com / MichaelVi



Como o ICE organiza suas operações de imigração?

As operações da polícia anti-imigração dos EUA costumam seguir planejamento prévio, com coleta de informações sobre alvos específicos e coordenação com outras agências. Não se trata apenas de rondas aleatórias: muitas ações são baseadas em bancos de dados migratórios, registros criminais, informações de fronteira e cruzamento de dados de vistos e autorizações de trabalho. Em alguns casos, há foco em pessoas com ordens de deportação já emitidas ou com antecedentes criminais.

De forma geral, uma operação típica do ICE pode envolver as seguintes etapas:

Identificação de alvos: análise de registros migratórios e possíveis violações. Planejamento: definição de equipes, rotas, horários e medidas de segurança. Ação em campo: abordagem em residências, locais de trabalho ou espaços públicos. Detenção e processamento: encaminhamento a centros de detenção e avaliação do caso. Procedimentos legais: audiências em cortes de imigração e eventual remoção do país.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o ICE se consolidou como um dos principais instrumentos da política migratória dos Estados Unidos. Sua atuação, o tamanho do efetivo e o uso de equipamentos como máscaras em operações refletem uma combinação de metas de segurança interna, controle de fronteiras e aplicação rigorosa da legislação de imigração vigente.