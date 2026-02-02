Assine
LUTO

Neta de Snoop Dogg morre aos 10 meses

Codi Dreaux, neta do rapper Snoop Dogg, morreu após meses de luta desde o nascimento prematuro; bebê havia recebido alta hospitalar poucas semanas antes

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/02/2026 09:36

Codi Dreaux, neta de Snoop Dogg, morreu com apenas 10 meses de vida
Codi Dreaux, neta de Snoop Dogg, morreu com apenas 10 meses de vida crédito: Redes sociais / reprodução / AFP

A família do rapper Snoop Dogg enfrenta um momento de luto após a morte de sua neta, Codi Dreaux, que tinha apenas 10 meses de vida. A notícia foi compartilhada publicamente pela mãe da bebê, Cori Broadus, filha do artista.

“Na segunda-feira eu perdi o amor da minha vida. Minha Codi”, escreveu a filha mais nova de Snoop Dogg. “Eu sou o mais triste desde que você foi embora Codi Dreaux. Mas eu sei que você está em paz. Papai sempre vai amar você", escreveu o noivo de Cori, Wayne Deuce. 

Codi morreu no dia 26 de janeiro, poucas semanas depois de receber alta hospitalar. A criança havia passado praticamente toda a vida internada após nascer de forma extremamente prematura, cerca de três meses antes do previsto. 

Bebês nascidos antes das 28 semanas costumam enfrentar complicações graves de saúde, incluindo dificuldades respiratórias e problemas para se alimentar e regular a temperatura corporal. Em publicações nas redes sociais, Cori descreveu a filha como o amor da sua vida. Ao longo dos últimos meses, ela vinha dividindo com seguidores a rotina desafiadora de ser mãe de um bebê prematuro e as dificuldades enfrentadas durante o período de internação.

Codi nasceu em fevereiro de 2025, após uma gestação de alto risco. Cori precisou passar por uma cesariana de emergência após desenvolver a síndrome de HELLP, uma forma de pré-eclâmpsia que afeta o fígado, o sangue e a coagulação, podendo colocar em risco a vida da mãe e do bebê.

Depois de meses na UTI neonatal, a bebê finalmente havia conseguido ir para casa no início de janeiro. Na época, a família celebrou o momento como uma vitória, após uma longa jornada de cuidados médicos intensivos. 

Snoop Dogg demonstrou apoio à filha e à família com uma publicação ao lado de parentes, acompanhada de símbolos de amor e oração. Até o momento, o rapper não fez um pronunciamento público detalhado sobre a perda.

