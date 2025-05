Snoop Dogg usa cigarros de maconha que ele fumou pela metade em arte

Durante uma entrevista no programa da Kelly Clarkson, o rapper Snoop Dogg foi questionado sobre a origem do seu apelido, um dos mais conhecidos do mundo. reprodução

Talvez pouca gente saiba, mas o nome de batismo de Snoop Dogg é Calvin Cordozar Broadus Jr. Toglenn - wikimedia commons

"Snoop" é uma referência direta ao personagem Snoopy, do desenho "A Turma do Charlie Brown", que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 1980. divulgação

Segundo o rapper, o apelido inteiro foi dado por sua mãe, que sempre foi muito próxima dele e faleceu em 2021. reprodução

“Quando criança, eu assistia muito Charlie Brown, era um dos meus desenhos favoritos. Eu assistia tanto que minha mãe dizia: ‘você vê tanto o Snoopy que está começando a se parecer com ele’", contou. reprodução

"Eu juro, eu tive 50 anos ao lado da minha mãe, e ela nunca me chamou pelo meu nome. Ela só me chamava de Snoopy”, revelou o cantor. reprodução

Nascido em Long Beach, Califórnia, em 1971, Snoop Dogg iniciou sua carreira musical ainda jovem, influenciado pela rica cena hip-hop da Costa Oeste dos Estados Unidos. flickr/The Come Up Show

Descoberto pelo lendário Dr. Dre, Snoop se tornou uma das maiores estrelas do gênero, com um estilo único marcado por suas rimas suaves, flow relaxado e letras que retratam a vida nas ruas. pixabay

Seu álbum de estreia, "Doggystyle" (1993), foi um sucesso instantâneo, alcançando o número um na Billboard 200 e gerando hits como "Gin and Juice" e "What's My Name?". wikimedia commons/Tulane Public Relations

Snoop Dogg é conhecido por suas letras que frequentemente abordam temas como a vida nas ruas, festas e o uso recreativo de maconha. reprodução

Snoop Dogg é amplamente reconhecido por sua defesa da legalização da maconha e tem investido em várias empresas relacionadas ao cannabis. flickr/The Come Up Show

Ao longo dos anos, Snoop Dogg se diversificou além do rap, atuando em filmes e programas de televisão, como "Half Baked" e "Training Day", e apresentando o programa "Martha & Snoop's Potluck Dinner Party" ao lado de Martha Stewart. flickr/TechCrunch

Em 2004, uma colaboração com Pharrell Williams gerou o hit "Drop It Like It's Hot", que se tornou sucesso mundial e chegou a atingir o topo das paradas na Billboard Hot 100. reprodução

Outro hit fruto de parceria dos dois foi "Beautiful", que contou com cenas do videoclipe gravadas no Rio de Janeiro. reprodução

Ele também se aventurou na produção musical, lançando álbuns de outros artistas e criando suas próprias gravadoras. flickr/Jason Persse

Snoop também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais e comunitárias, frequentemente retornando a Long Beach, onde nasceu, para apoiar iniciativas locais. reprodução

Desde 1997, Snoop Dogg é casado com Shante Broadus. Eles tiveram três filhos juntos — embora o rapper já fosse pai de Julian, fruto de um relacionamento anterior. reprodução/instagram

Além de Snoop Dogg, ele já usou outros apelidos como Snoop Lion, quando adotou uma persona mais ligada ao reggae. wikimedia commons/Jørund Føreland Pedersen

O rapper também é um grande fã de carros e possui uma coleção impressionante de veículos luxuosos. reprodução/instagram @snoopdogg

Em 2024, Snoop Dogg se tornou um verdadeiro fenômeno dos Jogos Olímpicos de Paris. montagem/reprodução instagram @snoopdogg

O rapper foi convidado pela emissora de TV americana NBC para produzir conteúdo especial para o canal. reprodução/instagram @snoopdogg

Ele fez de tudo: carregou a tocha olímpica, tirou foto com cavalo na prova de hipismo, apareceu ao lado do piloto Lewis Hamilton, vestiu camisetas com o rosto dos atletas, fez papel de narrador e recebeu até aulas de natação com Michael Phelps! reprodução/instagram @snoopdogg