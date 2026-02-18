Peter Greene, ator de 'Pulp Fiction', morreu por disparo acidental de arma de fogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Peter Greene, conhecido por dar vida ao vilão sádico Zed, de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino, morreu em razão de um disparo acidental de arma de fogo. A informação foi revelada nesta quarta-feira (18) pelo legista responsável pelo caso.

A bala entrou na axila esquerda de Greene e causou um grande sangramento após danificar a artéria que fornece sangue ao braço, cotovelo, antebraço e mão. A morte de Greene foi considerada um acidente. Ele tinha 60 anos.

Seu primeiro papel de destaque num longa-metragem foi em "Leis da Gravidade", de 1992, que estrelou ao lado de Edie Falco, conhecida por "Família Soprano".

Após "Pulp Fiction", ele então foi escalado como Dorian Tyrell, o vilão principal de "O Máskara", de 1994, com Jim Carrey e Cameron Diaz. Também trabalhou em "Os Suspeitos", de 1996, ao lado de Benicio del Toro e Kevin Spacey.

Um de seus últimos papéis de destaque foi na minissérie "The Continental", de 2023, estrelada por Mel Gibson.