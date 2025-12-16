Assine
overlay
Início Galeria
Filmes e Séries

Peter Greene morre aos 60; relembre a trajetória do ator de ‘Pulp Fiction’

RF
Redação Flipar
  • Ele ficou especialmente marcado por interpretar o personagem Zed no filme “Pulp Fiction”, dirigido por Quentin Tarantino.
    Ele ficou especialmente marcado por interpretar o personagem Zed no filme “Pulp Fiction”, dirigido por Quentin Tarantino. Foto: Reprodução do Youtube Terra Brasil
  • Greene foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado em Nova York. A informação foi confirmada por seu empresário, Gregg Edwards, à imprensa dos Estados Unidos. Porém, a causa da morte não foi divulgada.
    Greene foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado em Nova York. A informação foi confirmada por seu empresário, Gregg Edwards, à imprensa dos Estados Unidos. Porém, a causa da morte não foi divulgada. Foto: Reprodução do Youtube Terra Brasil
  • Peter Greene nasceu em 8 de outubro de 1965, em Montclair, no estado norte-americano de Nova Jersey.
    Peter Greene nasceu em 8 de outubro de 1965, em Montclair, no estado norte-americano de Nova Jersey. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
  • Ele se destacou por construir uma carreira sólida como ator característico, marcando sua presença principalmente em papéis intensos e vilanescos.
    Ele se destacou por construir uma carreira sólida como ator característico, marcando sua presença principalmente em papéis intensos e vilanescos. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
  • Sua estreia na televisão aconteceu em 1990, com uma pequena participação na série “Hardball”, mas logo ele migrou para o cinema, onde passou a receber mais oportunidades.
    Sua estreia na televisão aconteceu em 1990, com uma pequena participação na série “Hardball”, mas logo ele migrou para o cinema, onde passou a receber mais oportunidades. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
  • Em 1992, Greene apareceu em “Leis da Gravidade”, filme que abriu portas para papéis mais expressivos e mostrava seu talento em personagens complexos e perturbadores.
    Em 1992, Greene apareceu em “Leis da Gravidade”, filme que abriu portas para papéis mais expressivos e mostrava seu talento em personagens complexos e perturbadores. Foto: Divulgação
  • O ano de 1994 foi decisivo para a carreira de Greene. Nessa Ã©poca, ele viveu os dois dos vilÃµes mais lembrados de sua filmografia.
    O ano de 1994 foi decisivo para a carreira de Greene. Nessa Ã©poca, ele viveu os dois dos vilÃµes mais lembrados de sua filmografia. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Em “O Máskara” interpretou o implacável Dorian Tyrell, antagonista de Jim Carrey e Cameron Diaz.
    Em “O Máskara” interpretou o implacável Dorian Tyrell, antagonista de Jim Carrey e Cameron Diaz. Foto: Divulgação
  • No mesmo ano, ganhou visibilidade mundial ao dar vida a Zed, um guarda de segurança sinistro na obra “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino.
    No mesmo ano, ganhou visibilidade mundial ao dar vida a Zed, um guarda de segurança sinistro na obra “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
  • Esses papéis ajudaram a consolidar sua imagem ligada a personagens sombrios e intensos, que permanecem na memória dos espectadores até hoje.
    Esses papéis ajudaram a consolidar sua imagem ligada a personagens sombrios e intensos, que permanecem na memória dos espectadores até hoje. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
  • Entre outros de seus trabalhos mais lembrados estão filmes como “Clean, Shaven” (1994), em que sua atuação foi elogiada pela crítica, “Os Suspeitos” (1995) e “Dia de Treinamento” (2001).
    Entre outros de seus trabalhos mais lembrados estão filmes como “Clean, Shaven” (1994), em que sua atuação foi elogiada pela crítica, “Os Suspeitos” (1995) e “Dia de Treinamento” (2001). Foto: Divulgação
  • Na TV, ele também marcou presença em séries como “The Black Donnellys” e “Life on Mars”.
    Na TV, ele também marcou presença em séries como “The Black Donnellys” e “Life on Mars”. Foto: Divulgação
  • Além disso, fez contribuições em produções recentes, incluindo “The Continental”, uma série derivada do universo John Wick.
    Além disso, fez contribuições em produções recentes, incluindo “The Continental”, uma série derivada do universo John Wick. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
  • Ao longo de sua trajetÃ³ria, Greene mostrou versatilidade apesar de ter sido mais frequentemente associado a vilÃµes, construindo personagens que deixavam forte impressÃ£o no pÃºblico.
    Ao longo de sua trajetÃ³ria, Greene mostrou versatilidade apesar de ter sido mais frequentemente associado a vilÃµes, construindo personagens que deixavam forte impressÃ£o no pÃºblico. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube sissygamache
  • Sua carreira atravessou décadas e estendeu-se até os anos 2020, com trabalhos em filmes e séries e participações em produções variadas.
    Sua carreira atravessou décadas e estendeu-se até os anos 2020, com trabalhos em filmes e séries e participações em produções variadas. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
  • Fora das telas, ele também enfrentou desafios pessoais ao longo da vida, incluindo batalhas contra o uso de substâncias, algo que ele mesmo comentou em entrevistas, destacando como essas experiências impactaram sua trajetória.
    Fora das telas, ele também enfrentou desafios pessoais ao longo da vida, incluindo batalhas contra o uso de substâncias, algo que ele mesmo comentou em entrevistas, destacando como essas experiências impactaram sua trajetória. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
  • Greene deixou uma marca duradoura no cinema e na televisão por meio de sua capacidade de transformar personagens sombrios em presenças memoráveis, ganhando respeito como um dos atores característicos mais notáveis de sua geração.
    Greene deixou uma marca duradoura no cinema e na televisão por meio de sua capacidade de transformar personagens sombrios em presenças memoráveis, ganhando respeito como um dos atores característicos mais notáveis de sua geração. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay