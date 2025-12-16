Filmes e Séries
Peter Greene morre aos 60; relembre a trajetória do ator de ‘Pulp Fiction’
Ele ficou especialmente marcado por interpretar o personagem Zed no filme “Pulp Fiction”, dirigido por Quentin Tarantino. Foto: Reprodução do Youtube Terra Brasil
Greene foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado em Nova York. A informação foi confirmada por seu empresário, Gregg Edwards, à imprensa dos Estados Unidos. Porém, a causa da morte não foi divulgada. Foto: Reprodução do Youtube Terra Brasil
Peter Greene nasceu em 8 de outubro de 1965, em Montclair, no estado norte-americano de Nova Jersey. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
Ele se destacou por construir uma carreira sólida como ator característico, marcando sua presença principalmente em papéis intensos e vilanescos. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
Sua estreia na televisão aconteceu em 1990, com uma pequena participação na série “Hardball”, mas logo ele migrou para o cinema, onde passou a receber mais oportunidades. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
Em 1992, Greene apareceu em “Leis da Gravidade”, filme que abriu portas para papéis mais expressivos e mostrava seu talento em personagens complexos e perturbadores. Foto: Divulgação
O ano de 1994 foi decisivo para a carreira de Greene. Nessa Ã©poca, ele viveu os dois dos vilÃµes mais lembrados de sua filmografia. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em “O Máskara” interpretou o implacável Dorian Tyrell, antagonista de Jim Carrey e Cameron Diaz. Foto: Divulgação
No mesmo ano, ganhou visibilidade mundial ao dar vida a Zed, um guarda de segurança sinistro na obra “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino. Foto: Reprodução do Instagram @badass_petergreene
Esses papéis ajudaram a consolidar sua imagem ligada a personagens sombrios e intensos, que permanecem na memória dos espectadores até hoje. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
Entre outros de seus trabalhos mais lembrados estão filmes como “Clean, Shaven” (1994), em que sua atuação foi elogiada pela crítica, “Os Suspeitos” (1995) e “Dia de Treinamento” (2001). Foto: Divulgação
Na TV, ele também marcou presença em séries como “The Black Donnellys” e “Life on Mars”. Foto: Divulgação
Além disso, fez contribuições em produções recentes, incluindo “The Continental”, uma série derivada do universo John Wick. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
Ao longo de sua trajetÃ³ria, Greene mostrou versatilidade apesar de ter sido mais frequentemente associado a vilÃµes, construindo personagens que deixavam forte impressÃ£o no pÃºblico. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube sissygamache
Sua carreira atravessou décadas e estendeu-se até os anos 2020, com trabalhos em filmes e séries e participações em produções variadas. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
Fora das telas, ele também enfrentou desafios pessoais ao longo da vida, incluindo batalhas contra o uso de substâncias, algo que ele mesmo comentou em entrevistas, destacando como essas experiências impactaram sua trajetória. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache
Greene deixou uma marca duradoura no cinema e na televisão por meio de sua capacidade de transformar personagens sombrios em presenças memoráveis, ganhando respeito como um dos atores característicos mais notáveis de sua geração. Foto: Reprodução do Youtube sissygamache