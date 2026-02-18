Assine
CARNAVAL 2026

Anitta se revolta com resultado do carnaval carioca: "sacanagem"

Apesar da crítica, a artista fez questão de reconhecer o mérito da campeã. "Achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu"

Repórter
18/02/2026 20:44 - atualizado em 18/02/2026 20:45

Anitta se revolta com resultado do Carnaval carioca crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto uns comemoram a vitória da Unidos do Viradouro na Carnaval do Rio, outros ficaram insatisfeitos com o resultado. Nas redes sociais, Anitta demonstrou insatisfação com as notas atribuídas à Mocidade Independente de Padre Miguel durante a apuração realizada nesta quarta-feira (18).

No X, a cantora questionou a nota recebida no quesito enredo. "9,6 de enredo para Mocidade é muita sacanagem. Eu não devo entender é nada mesmo, porque achei o desfile da Mocidade a coisa mais linda esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa", escreveu.

Leia Mais

Apesar da crítica, a artista fez questão de reconhecer o mérito da campeã. "Achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu", ponderou.

Ainda assim, lamentou não ter visto a Mocidade entre as seis primeiras colocadas que retornam no Desfile das Campeãs. "Só não queria ver a Mocidade pessoalmente nas campeãs. Tava lindo a Rita e seus doguinhos", comentou, em referência ao enredo e carros da escola que homenageiam a cantora Rita Lee e a causa animal.

