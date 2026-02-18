7 séries clássicas para rever (ou descobrir) agora na HBO Max

O catálogo da HBO Max conta com várias produções originais que marcaram época. Para quem procura uma maratona de qualidade ou quer conhecer os clássicos que definiram a televisão moderna, a plataforma possui obras que permanecem atemporais.

Esses produtos culturais não apenas conquistaram prêmios e audiências, mas também redefiniram o que era possível contar em formato de série. Separamos sete séries que valem a pena descobrir ou rever agora mesmo.

"Família Soprano"

Considerada por muitos a maior série de todos os tempos, a trama acompanha Tony Soprano, um chefe da máfia de Nova Jersey que tenta equilibrar os "negócios" da família com sua vida pessoal, enquanto frequenta sessões de terapia. A obra revolucionou a TV ao apresentar um anti-herói complexo e humanizado, abrindo caminho para uma era de ouro das séries dramáticas.

"The wire"

"The wire" vai muito além de uma série policial. É um retrato da vida em Baltimore, onde cada uma de suas cinco temporadas explora uma característica da cidade, desde o tráfico de drogas até o sistema portuário, a política e a educação, fazendo uma reflexão social. A série se baseia em reportagens, vivências e personagens reais da cidade nos anos 80 e 90.

"Oz"

Antes de "Família Soprano", "Oz" foi a série que marcou o início de produções sem censura da HBO. Ambientada em uma penitenciária de segurança máxima, a narrativa mostra a luta por poder e sobrevivência entre os detentos. Foi um drama que pavimentou o caminho para muitas outras produções intensas que vieram depois.

"Sex and the city"

O fenômeno mudou a forma como se falava sobre sexo, amizade e relacionamentos na televisão. A série acompanha a vida de quatro amigas em Nova York, explorando suas carreiras, vidas amorosas e dilemas. Com um olhar moderno sobre a independência feminina, a produção continua relevante e influente até hoje, e ganhou dois filmes e um revival chamado "And just like that...".

"A sete palmos"

Em uma mistura de drama familiar e humor ácido, a série explora a vida da família Fisher, dona de uma funerária em Los Angeles. A partir do contato constante com a morte, a narrativa explora questões existenciais sobre vida, perda e relacionamentos. Com um dos finais mais aclamados da história da TV, a série já ganhou diversos prêmios, incluindo 9 Emmys e 3 Globos de Ouro.

"Band of brothers"

Produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, esta minissérie é um marco da televisão. Baseada em fatos, acompanha a trajetória da "Easy Company", um pelotão de paraquedistas americanos desde o treinamento até o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Segura a onda"

Para quem gosta de sitcoms, esta série é ideal. Nela, Larry David, um dos criadores de "Seinfeld", interpreta uma versão ficcional e exagerada de si mesmo. A trama, que foi concluída em 2024 após 12 temporadas, mostra seu dia a dia e as situações sociais que ele cria por sua total falta de filtro. Com diálogos amplamente improvisados, é uma oportunidade perfeita para maratonar a obra completa, do início ao fim.

