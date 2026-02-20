Assine
overlay
Início Cultura
O DR. MARK SLOAN

Morre o ator Eric Dane, que interpretou Mark em 'Grey's Anatomy', aos 53 anos

Eric tinha uma doença neurodegenerativa e tornou público o diagnóstico em abril do ano passado, quando gravava uma série

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
20/02/2026 08:06

compartilhe

SIGA
x
Eric Danes foi um dos destaques de Grey's Anatomy
Eric Danes foi um dos destaques de Grey's Anatomy crédito: Reprodução/Instagram

(FOLHAPRESS) - O ator Eric Dane morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 53 anos, afirmou a família em um comunicado. Dane, que interpretou Mark, em "Grey's Anatomy", sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", diz o comunicado da família. 

Sabe-se que o ator sofria da doença desde abril de 2025. À época, quando ele ainda gravava a série "Euphoria", tornou público seu diagnóstico. 

"Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma batalha. Ele fará muita falta e será lembrado com carinho para sempre", diz outro trecho do texto da família. 

Em "Euphoria", o ator interpretou Cal Jacobs, no que ficou conhecido como um de seus principais papéis após "Grey's Anatomy". A série da HBO de drama adolescente estreou em 2019. A 2ª temporada, a mais recente da série, foi lançada em janeiro de 2022. O elenco reuniu atores como Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Barbie Ferreira. 

Dane também protagonizou Tom Chandler em "The Last Ship", um membro da Marinha dos EUA. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nascido na Califórnia em 9 de novembro de 1972, Dane era filho de um oficial da Marinha, mas perdeu o pai aos 7 anos, vítima de um ferimento por arma de fogo. Mudou-se para Los Angeles para investir na carreira artística. O reconhecimento nacional veio com "Grey's Anatomy" entre 2006 e 2012.

Tópicos relacionados:

celebridades cultura obituario series televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay