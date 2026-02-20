Elenco de ‘Grey’s anatomy’ lamenta morte de Eric Dane

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Eric Dane morreu aos 53 anos nessa quinta-feira (19/2), em decorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA), segundo comunicado divulgado à imprensa. Conhecido por dar vida ao médico Mark Sloan na série "Grey's anatomy", ele foi homenageado por colegas de elenco e pela equipe da produção.

Dane estreou na trama como ator convidado na segunda temporada e, devido à popularidade do personagem, tornou-se parte fixa do elenco a partir do terceiro ano. O personagem, apelidado de McSteamy, permaneceu na história até a estreia da nona temporada, quando morreu em consequência do acidente de avião exibido no fim da oitava.

Patrick Dempsey, que interpretou Derek Shepherd na produção, afirmou que é “muito difícil expressar em palavras” a perda. Em entrevista ao "The Chris Evans Breakfast Show", nesta sexta (20/2), ele destacou o carisma do colega.

Patrick Dempsey shares his fond memories of the late Eric Dane in new interview.



pic.twitter.com/Q75RYGcoca — Buzzing Pop (@BuzzingPop) February 20, 2026

“Ele era o cara mais engraçado; uma alegria trabalhar com ele. Quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que estava no set, trazia muita diversão. Ele tinha um ótimo senso de humor”, disse Dempsey, que também lamentou a dor enfrentada pelos filhos do ator.

O ator ainda relembrou a estreia de Dane na série. “Foi fácil trabalhar com ele, nos demos bem instantaneamente. A primeira cena dele foi ele saindo do banheiro de toalha, com uma aparência incrível, fazendo você se sentir completamente fora de forma e insignificante”, declarou.

A atriz Kim Raver, intérprete da Dra. Teddy Altman, descreveu o colega como “uma luz”. “Você podia ver esse brilho nele sem esforço, tanto no set de 'Grey’s anatomy' quanto quando estava com Rebecca e as meninas. (…) O que eu mais vou me lembrar são os seus abraços. Os melhores abraços. Te desejo paz”, escreveu.

Os atores Kevin McKidd e James Pickens Jr. também publicaram fotos ao lado de Dane nos stories do Instagram, com a mensagem “Descanse em paz”.

A produtora executiva Krista Vernoff relembrou o retorno do ator em 2021 para uma participação especial, nove anos após sua saída da série. Segundo ela, Dane aceitou imediatamente o convite para gravar durante a pandemia.

“Quando cheguei ao set naquele dia, ele disse: ‘Vamos quebrar as regras e nos abraçar agora, certo?’ O que eu mais vou me lembrar sobre o Eric Dane são os seus abraços”.

Em nota conjunta, a ABC e a 20th Television lamentaram a morte do ator e destacaram seu “talento notável” e a “presença inesquecível” na série, além da coragem durante a luta contra a doença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da televisão, Eric Dane atuou no cinema, com participações em “X-Men: o confronto final”, “Marley e eu”, “Idas e vindas do amor”, “Burlesque” e, mais recentemente, “Bad Boys: Ride or Die”.