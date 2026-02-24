'Avenida Brasil' e a vilã Carminha voltam em 30 de março à tela da Globo

Quatorze anos depois de parar o Brasil e bater recordes de audiência, “Avenida Brasil” reestreia na tela da Globo. O folhetim de João Emanuel Carneiro será exibido a partir de 30 de março, no “Vale a pena ver de novo”, substituindo “Rainha da Sucata” nas tardes da emissora.

Exibida originalmente em 2012, a novela marcou época ao transformar a vingança de menina abandonada, vivida pela mineira Débora Falabella, em um dos maiores fenômenos da teledramaturgia nacional.

Ambientada no bairro fictício do Divino, a história apresentou personagens que se tornaram parte da cultura pop brasileira, como a vilã Carminha (Adriana Esteves), a vingativa Nina (Débora Falabella), o folclórico Tufão (Murilo Benício) e o galã Jorginho (Cauã Reymond).

Indicada ao Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013, “Avenida Brasil” é uma das produções mais vendidas da Globo. Foi exibida em mais de 140 países e dublada em diversos idiomas. Em 2023, ganhou sua primeira adaptação estrangeira, produzida na Turquia.