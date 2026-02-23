Corpos dos 'Mamonas Assassinas' são exumados para criação de memorial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados nesta segunda-feira (23/2), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP). A medida faz parte da criação de um memorial permanente em homenagem à banda, às vésperas dos 30 anos do acidente aéreo que matou o grupo, em 2 de março de 1996.

O anúncio foi feito nas redes sociais do grupo e do próprio cemitério. De acordo com a família, a exumação tem como objetivo viabilizar a cremação dos restos mortais para a implantação do Jardim BioParque Memorial Mamonas. A proposta é transformar o espaço em um “memorial vivo”, aberto ao público e gratuito.

Segundo Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca ligada à banda, a iniciativa foi discutida e aprovada por todos os familiares. “É um lindo projeto, um memorial cheio de lembranças boas”, afirmou ao jornal O Globo. Ele destacou que os túmulos serão preservados e continuarão abertos à visitação de fãs e parentes.

Parte das cinzas será utilizada como adubo para o plantio de cinco árvores — cada uma representando um integrante: Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli. As cinzas serão colocadas em urnas biodegradáveis junto a sementes de espécies nativas, que serão monitoradas por uma equipe especializada. Quando germinarem, as mudas serão plantadas no espaço do memorial.

“A cerimônia utiliza as cinzas juntamente com sementes de espécies nativas, criando um ciclo simbólico em que a vida continua a partir da lembrança”, diz a publicação divulgada nas redes.

O memorial será instalado atrás das sepulturas já existentes. Cada árvore terá identificação e um totem com QR Code, reunindo fotos, vídeos e relatos sobre os músicos. O espaço contará ainda com bancos e áreas para que fãs deixem mensagens e recordações.

Além da homenagem à banda, moradores da cidade poderão aderir ao projeto, com o plantio de árvores em memória de seus próprios entes queridos, em um espaço voltado ao acolhimento do luto e à celebração da continuidade da vida.

Relembre a tragédia

Os integrantes do Mamonas Assassinas morreram no auge do sucesso, em 2 de março de 1996. Depois de um show em Brasília (DF), o grupo embarcou em um jatinho com destino a Guarulhos. Durante a aproximação para pouso, a aeronave colidiu contra a Serra da Cantareira, na Zona Norte da capital paulista.

Além dos cinco integrantes, dois tripulantes e dois assistentes que estavam a bordo também morreram. A tragédia provocou comoção nacional: milhares de fãs acompanharam o velório e o cortejo em Guarulhos.

Com apenas um álbum lançado, a banda se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira nos anos 1990, misturando humor, irreverência e rock em canções que atravessaram gerações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia