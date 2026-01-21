Sucesso que ultrapassa fronteiras: novelas mais vendidas para o exterior

Assine
  • <p>Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia.</p>

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.</p>

     Foto: Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons
  • <p>1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.</p>

     Foto: Reprodução de cena
  • <p>2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>3º – A Vida da Gente (2011) – Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>Uma história de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Índia, que encantou espectadores em 116 países e rendeu prêmios importantes.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>5º – O Clone (2001) – Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>5º – Da Cor do Pecado (2004) – Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini.</p>

     Foto: Rede Globo/Wikimedia Commons
  • <p>Mistura de comédia, romance e drama familiar, marcada por personagens carismáticos e uma vilã inesquecível, vendida também para mais de 107 países.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>6º – Escrava Isaura (1976–77) – Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco.</p>

     Foto: Rede Globo wikimedia commons
  • <p>Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global.</p>

     Foto: Reprodução de cena
