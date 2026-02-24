Sonho de atriz convence Djavan a interromper 'jejum' de 51 anos na TV

Um sonho. Literalmente. Foi dessa forma que a atriz Jeniffer Nascimento conseguiu convencer o cantor Djavan a fazer uma participação nos últimos capítulos de "Êta mundo melhor", que chegará ao fim no dia 13 de março.

Foi após Jeniffer pedir para que o ídolo entrasse na trama da Globo que tudo deu certo. Ele fará uma cena em que canta uma música com Dita, personagem da atriz protagonista.

Porém, a equipe da Globo não acreditou que ele aceitaria o convite, já que ele havia participado de sua última novela em 1974, em "Corrida do ouro", mais de 50 anos atrás.

"Quando levaram à reunião, disseram: 'Olha, acho que vai ser impossível porque o Djavan não faz participações'. Eu dormi, sonhei que eu falava para o Djavan e ele aceitava. Eu tenho uma coisa muito grande com sonhos, não posso ignorar. Aí, eu mandei uma mensagem para ele", contou ela ao Gshow.

A mensagem pelas redes sociais surtiu efeito, sobretudo depois de a artista deixar claro o tamanho de sua admiração.

Leticia Sabatella vai reforçar o elenco de "Êta Mundo Melhor!" com a personagem Miriam, mãe de Estela, interpretada por Larissa Manoela. A chegada da nova personagem promete mexer com a trama ao revelar um segredo guardado há anos. Instagram Anabela é filha do relacionamento de Estela com Ernesto, vivido por Eriberto Leão. Segundo informações divulgadas pela coluna Play, a atriz começa a gravar ainda nesta semana, marcando seu retorno às novelas da emissora após Nos Tempos do Imperador, em 2021. Reprodução/TV Globo As primeiras cenas devem ir ao ar em janeiro e mostrarão o conflito entre mãe e filha, com Estela reagindo com revolta à reaparição de Miriam, enquanto amigos tentam promover uma reconciliação. Divulgação Que tal conhecermos um pouco mais sobre essa talentosa atriz? Letícia Sabatella nasceu em 19 de março de 1971, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Divulgação/Mauricio Nahas Ela ficou muito conhecida por seus papéis em novelas, mas também trabalhou em peças de teatro e no cinema. Relembre sua trajetória! Reprodução/Instagram A partir daí, Sabatella construiu uma trajetória consistente, alternando papéis em novelas, minisséries e séries. Reprodução/Facebook Entre seus trabalhos mais notáveis estão as novelas "O Clone" (2001), em que viveu a personagem Latiffa. Divulgação/TV Globo Outras produções mais marcantes em que Sabatella atuou foram: "Torre de Babel" (1998), "A Muralha" (2000), "Páginas da Vida" (2006) e "Caminho das Índias" (2009 - foto). Reprodução/TV Globo No cinema, participou de filmes como "Bela Donna" (1988), "Chico Xavier" (2010) e "Chatô, o Rei do Brasil" (2014). Reprodução Além de sua carreira artística, Letícia é uma ativista bastante engajada em causas sociais, ambientais e de direitos humanos. Wikimedia Commons/Partido dos Trabalhadores Ao longo dos anos, ela se envolveu em campanhas em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, das mulheres e da democratização da cultura. Flickr - Carlos Ebert Ela também se aventurou na música e chegou a gravar a música "A Cigarra" com a cantora Elza Soares, em 2002. Flickr - 26° Prêmio da Música Brasileira Discreta sobre a vida pessoal, Letícia foi casada por 12 anos com o ator e diretor Ângelo Antônio (1991-2003) e, depois, por seis anos com o ator Fernando Alves (2013-2019, foto). Reprodução/Instagram Em 2023, aos 52 anos, a atriz revelou ter sido diagnosticada tardiamente com autismo. Desde 2019, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Dantas. Reprodução/Redes Sociais Voltar Próximo

"Falei para ele que era muito fã, que era a minha primeira novela como protagonista e da importância da história. Falei que eu acho que ele foi um dos primeiros artistas que trouxeram esse protagonismo para o povo preto na nossa música. E ele aceitou. Eu chorei", contou.

"Êta mundo melhor" marca média de 19 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista. Em março, a novela caipira dará lugar a "A Nobreza do Amor", protagonizada por Duda Santos e Lázaro Ramos.