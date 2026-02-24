Sonho de atriz convence Djavan a interromper 'jejum' de 51 anos na TV
O cantor fará uma cena em "Êta mundo melhor", na qual se apresenta ao lado de Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, atriz que o convenceu a participar
Um sonho. Literalmente. Foi dessa forma que a atriz Jeniffer Nascimento conseguiu convencer o cantor Djavan a fazer uma participação nos últimos capítulos de "Êta mundo melhor", que chegará ao fim no dia 13 de março.
Foi após Jeniffer pedir para que o ídolo entrasse na trama da Globo que tudo deu certo. Ele fará uma cena em que canta uma música com Dita, personagem da atriz protagonista.
Porém, a equipe da Globo não acreditou que ele aceitaria o convite, já que ele havia participado de sua última novela em 1974, em "Corrida do ouro", mais de 50 anos atrás.
"Quando levaram à reunião, disseram: 'Olha, acho que vai ser impossível porque o Djavan não faz participações'. Eu dormi, sonhei que eu falava para o Djavan e ele aceitava. Eu tenho uma coisa muito grande com sonhos, não posso ignorar. Aí, eu mandei uma mensagem para ele", contou ela ao Gshow.
A mensagem pelas redes sociais surtiu efeito, sobretudo depois de a artista deixar claro o tamanho de sua admiração.
"Falei para ele que era muito fã, que era a minha primeira novela como protagonista e da importância da história. Falei que eu acho que ele foi um dos primeiros artistas que trouxeram esse protagonismo para o povo preto na nossa música. E ele aceitou. Eu chorei", contou.
"Êta mundo melhor" marca média de 19 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista. Em março, a novela caipira dará lugar a "A Nobreza do Amor", protagonizada por Duda Santos e Lázaro Ramos.