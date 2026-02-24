Morre Robert Carradine, ator de 'Lizzie McGuire' e 'A Vingança dos Nerds'

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (23/2) o ator californiano Robert Carradine, aos 71 anos. O ator era conhecido por trabalhos como o filme "A Vingança dos Nerds" (1984) e a série teen "Lizzie McGuire" (2001-2004). Nesta última, ele deu vida a Sam McGuire, pai da protagonista interpretada por Hilary Duff.

Robert lidava há quase 20 anos com o diagnóstico de transtorno bipolar. "Estamos devastados com a perda desta alma tão querida, e queremos reconhecer a luta corajosa de Bobby contra o transtorno bipolar, que durou quase duas décadas. Esperamos que sua trajetória possa inspirar e incentivar o combate ao estigma associado às doenças mentais", disse o comunicado divulgado pela família.

Segundo o Deadline, o ator cometeu suicídio. "É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor", declarou a família do ator ao veículo norte-americano. "Neste momento, pedimos privacidade para que possamos lamentar esta perda irreparável."

Robert Carradine e Hillary Duff viveram pai e filha em "Lizzie McGuire" Redes sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Centro de Valorização da Vida



Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.